Япония выделила Rapidus ещё $4 млрд для запуска 2-нм техпроцесса для ИИ-чипов

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии (METI) сообщило в субботу о выделении дополнительных субсидий в размере 631,5 млрд иен ($3,96 млрд) на ускорение исследований и разработок производителя микросхем Rapidus.

С учётом этого финансирования в течение текущего финансового года, завершающегося в марте 2027 года, объём государственных инвестиций в стартап вырос до 2,35 трлн иен ($15 млрд), пишет Reuters. В феврале стартап привлёк инвестиции от частных компаний в размере около 160 млрд иен ($1 млрд), а также государственные инвестиции в размере 250 млрд иен ($1,57 млрд).

Финансовая поддержка Rapidus является частью усилий правительства по наращиванию внутреннего производства передовых полупроводников и укреплению цепочек поставок микросхем. Премьер-министр Санаэ Такаичи (Sanae Takaichi) подчеркнула необходимость увеличения инвестиций в области, критически важные для национальной безопасности.

Министерство также сообщило, что действующая под его началом «Организация по развитию новых энергетических и промышленных технологий» (New Energy and Industrial Technology Development Organization, NEDO) решила поддержать проекты компании Fujitsu и IBM Japan, связанные с проектированием полупроводников, с целью передачи ими производства своих энергоэффективных чипов для искусственного интеллекта компании Rapidus.

Rapidus планирует наладить серийное производство передовых 2-нм чипов на новом предприятии на острове Хоккайдо во второй половине 2027 года.