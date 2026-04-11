Сегодня 11 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... OpenAI обнаружила взлом стороннего компо...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

OpenAI обнаружила взлом стороннего компонента своих приложений — данные пользователей в безопасности

OpenAI сообщила, что обнаружила угрозу безопасности, связанную со сторонним компонентом Axios, который используется в нескольких её приложениях. Компании пришлось принять меры, чтобы защитить процесс сертификации своих приложений под Apple macOS.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Компания не обнаружила доказательств того, что третьи лица получили доступ к данным пользователей, скомпрометировали системы или интеллектуальную собственность OpenAI либо сумели изменить работу её ПО. Чтобы закрыть уязвимость, OpenAI обновила сертификаты безопасности и настоятельно рекомендовала всем пользователям её приложений под macOS обновить их до последних версий — это позволит исключить попытки распространения поддельного ПО.

Широко используемая сторонняя библиотека Axios 31 марта подверглась взлому, а используемое в разработке средство GitHub Actions загрузило и запустило её «вредоносный» вариант. Оно имело доступ к сертификатам, использовавшимся для подписи приложений ChatGPT Desktop, Codex, Codex-cli и Atlas. В результате анализа выяснилось, что использовавшийся в GitHub Actions сертификат, скорее всего, не был похищен с помощью вредоносной полезной нагрузки.

Старые версии десктопных приложений OpenAI для macOS с 8 марта перестанут получать обновления и поддержку, после чего могут лишиться работоспособности. Пароли и ключи API OpenAI в результате инцидента не пострадали, подчеркнули в компании, а его первопричиной оказалась неверная конфигурация GitHub Actions, которую уже исправили.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: openai, сертификат, взлом
openai, сертификат, взлом
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
