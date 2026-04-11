Apple полностью распродала Mac mini и Mac Studio в некоторых конфигурациях

Доступность старших моделей компьютеров Mac Studio и Mac mini продолжает сокращаться на фоне ухудшения ситуации с поставками и ожидаемого обновления до версий с процессорами Apple M5.

Источник изображения: apple.com

В интернет-магазине Apple Store несколько настольных компьютеров теперь выводятся с пометкой «В настоящее время недоступен» — покупатели не могут даже оформить заказ на них. В число дефицитных вошли Mac mini на процессоре M4 с 32 Гбайт оперативной памяти и не менее двух конфигураций более мощного Mac Studio. Ранее стало известно, что заказы Mac Studio на чипе M3 Ultra с 256 Гбайт оперативной памяти оформляются с доставкой в августе или сентябре.

За неделю запасы компьютеров сократились настолько, что Apple вообще перестала принимать заказы на эту модель. Для заказа теперь не доступен и Mac Studio на процессоре M4 Max со 128 Гбайт памяти; к нему присоединился Mac mini с чипом M4 и 32 Гбайт памяти и его конфигурация с M4 Pro и 64 Гбайт памяти. Статус «В настоящее время недоступен» обычно означает, что компьютер скоро вообще исчезнет из каталога — такое в марте произошло с Mac Studio с 512 Гбайт памяти.

Прочие модели Mac mini и Mac Studio пока доступны для покупки, но сроки доставки не радуют. Моделей Mac Studio с процессором M3 Ultra придётся ждать от пяти недель. В зависимости от конфигурации RAM и SSD покупатели Mac mini будут вынуждены ждать от месяца до трёх. С одной стороны, это можно воспринимать как знак, что в ближайшее время Apple выпустит Mac mini и Mac Studio на чипах семейства M5; с другой, нельзя исключать и того, что дефицит чипов памяти добрался и до Apple даже с её возможностями. Ситуация может проясниться во время квартального отчёта компании, который намечен на 30 апреля.

Теги: apple, mac studio, дефицит
