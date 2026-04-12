Tesla решила распродать прощальную серию из 350 электромобилей Model S и Model X среди коллекционеров

В начале месяца стало известно, что Tesla свернула выпуск электромобилей Model S и Model X, оформить заказ на машину индивидуальной комплектации больше нельзя, реализация осуществляется из имеющихся запасов. Новой попыткой поднять угасающий спрос на флагманские электромобили стало предложение прощальной серии Plaid по цене от $155 000.

Напомним, модификация Plaid всегда считалась самой динамичной в линейке, для неё даже был придуман характерный логотип прямоугольной формы, изображающий мелькающие на экране окружающие предметы в перспективе при резком ускорении. Как сообщает Electrek на открытые сетевые источники, Tesla запустила в продажу 250 экземпляров Model S Plaid и 100 экземпляров Model X Plaid, которые будут относиться к лимитированной версии Signature Series. Прежде всего, их будет выделять насыщенный рубиновый цвет Garnet Red. Фирменные логотипы Plaid распределены по интерьеру и имеются на кузове, причём задний покрыт позолотой. Эмблема Tesla на передней части кузова тоже позолочена, и этот материал в целом присутствует в других элементах оформления, включая элементы тормозных механизмов и прострочку сидений с обивкой из белой алькантары.

По традиции, в салоне присутствует индивидуальный шильдик с номером экземпляра. Особым образом оформлена пара ключей для электромобиля, покупателю также полагаются 21-дюймовые (Model S) или 22-дюймовые (Model X) диски особого дизайна. Особая версия выделяется наличием штурвала вместо круглого рулевого колеса и особой настройкой интерьерной подсветки, в целом она богато оснащена, и в сочетании с ограниченностью тиража это должно оправдывать высокую стоимость «прощальных» машин, которая будет начинаться с $159 420 для Model X и c $155 000 для Model S. Продаваться эти электромобили будут на специально организованном мероприятии в мае текущего года, попасть на которое можно будет только по приглашению, рассылаемому через электронную почту. Наценка по сравнению со стандартными машинами модификации Plaid составит примерно $30 000.