Основатель DeepSeek назвал дату выхода флагманской модели V4

Основатель компании DeepSeek Лян Вэньфэн (Liang Wenfeng) подтвердил в ходе внутреннего общения с сотрудниками, что флагманская модель следующего поколения DeepSeek V4 будет официально представлена в конце апреля 2026 года. По сообщению AIBase, система впервые получит многоуровневый режим работы, а релиз совпадёт с выходом конкурирующей модели Tencent.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Быстрый режим (Fast Mode) ориентирован на повседневные диалоги и мгновенные ответы, поддерживает распознавание текста на изображениях и в файлах с акцентом на скорость работы. Экспертный режим (Expert Mode) разработан для решения задач со сложной логикой и глубоким анализом, обладает усиленными возможностями интеллектуального поиска. Однако этот режим пока не поддерживает загрузку файлов и мультимодальные функции, а в часы пик может потребоваться ожидание.

Источник изображения: aibase.com

Источник изображения: aibase.com

Несмотря на приближающийся релиз новой модели, текущая ситуация в DeepSeek характеризуется контрастами. Пользователи отметили существенные улучшения в логической обработке данных и возможностях программирования. Однако платформа три дня подряд испытывает масштабные технические сбои, включая один сбой продолжительностью до 12 часов. Эксперты отрасли рассматривают это как «болезненный период» переходного этапа между старой и новой моделями.

Дата релиза DeepSeek V4 выбрана в условиях высокой конкуренции. Команда Яо Шунью (Yao Shunyu) в Tencent также планирует выпустить новую модель под названием Hunyuan в следующем месяце. Таким образом, конец апреля станет временем прямого соперничества между двумя ведущими китайскими разработчиками базовых ИИ-моделей, что может повлиять на расстановку сил в индустрии.

Теги: deepseek, ии-сервис, ии-модель
deepseek, ии-сервис, ии-модель
