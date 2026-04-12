Китайские учёные и инженеры массово возвращаются на родину из США

По данным Financial Times, крупные промышленные хабы в Китае в последние 12 месяцев стали свидетелями характерной тенденции: из США на родину возвращаются многие учёные и инженеры. Получив за океаном образование, они начали строить там карьеру, но теперь возвращаются в Китай, принося с собой полученные опыт и знания.

На протяжении многих лет Кремниевая долина в США притягивала к себе инженерные кадры со всего мира, но теперь потоки человеческих ресурсов меняют направление, по словам источника. За прошедшие 12 месяцев в Китай переехали как минимум несколько крупных специалистов в сфере ИИ: занимавший высокую должность в Google DeepMind У Ёнхуэй (Wu Yonghui) возглавил в китайской ByteDance разработку больших языковых моделей, а из OpenAI в Tencent перешёл Яо Шунью (Yao Shunyu). Из OpenAI в основанный им китайский робототехнический стартап также перешёл Роджер Цзян (Roger Jiang), а китайской Alibaba удалось переманить Чжоу Хао (Zhou Hao), который в Google DeepMind занимался ИИ-моделями. Как отмечают специалисты по подбору кадров, работающие в Китае и Сан-Франциско, за прошедшие 12 месяцев им удалось осуществить трансфер в Китай более 30 американских исследователей китайского происхождения, тогда как годом ранее их количество измерялось единицами.

Предполагается, что в Китае у специалистов в сфере ИИ появляются не только более выгодные условия работы с точки зрения финансирования, но и более свободные в плане регуляторных ограничений. В Китае ИИ внедряется буквально во все сферы экономики, которые достаточно хорошо цифровизованы, чтобы снабжать разработчиков разносторонними и объёмными данными для создания новых ИИ-моделей. Те же роботакси в Китае развиваются гораздо активнее, тогда как в США эта сфера по-прежнему стеснена регуляторными рамками. В Китае сосредоточено огромное количество поставщиков различных компонентов. Их взаимная близость позволяет значительно повысить эффективность взаимодействия при решении задач и проблем.

Кроме того, даже на начальных этапах карьеры китайским инженерам в востребованных сферах предлагается такой компенсационный пакет, который в США им бы и не снился. Их обеспечивают жильём и персоналом, решающим бытовые проблемы, а также прочими благами. Уровень жизни в крупных китайских городах, культурное родство и низкий уровень преступности также повышают привлекательность работы в КНР для тех китайцев, кто получал своё образование в США. К тому же, китайское начальное образование для детей превосходит американское, как считают многие из вернувшихся на родину специалистов. Впрочем, ужесточение американского иммиграционного законодательства также сказывается: многим вчерашним студентам просто сложно найти легальные основания для работы в США, а потому они возвращаются на родину в Китай.

Впрочем, кадровый поток не развернулся в сторону КНР окончательно. Среди тех же выпускников китайского Университета Цинхуа около 20 % выпускников инженерных специальностей выбирают продолжение научной карьеры в США, хотя до пандемии этот показатель достигал 50 %. Китай просто становится дополнительным центром притяжения для талантливых специалистов, и гегемония США в этом смысле нарушена.