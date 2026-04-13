Sandisk рассчитывает начать опытный выпуск передовой памяти HBF до конца этого года

Производители совершенствуют технологии выпуска не только оперативной, но и твердотельной памяти. Sandisk, которая является одним из ключевых разработчиков HBF, намерена до конца текущего года построить в Японии пилотную линию по производству памяти этого типа, а в промышленных масштабах начать выпуск уже в 2027 году.

Источник изображения: Sandisk

Источник изображения: Sandisk

Как сообщает ETNews, компания уже приступила к поиску материалов, компонентов и оборудования, которое будет использовать при производстве HBF — нового типа NAND, который подразумевает вертикальную компоновку по примеру HBM. Экспериментальная линия в Японии может быть установлена в следующем полугодии, а первые образцы HBF с её помощью Sandisk рассчитывает получить до конца текущего года. Если всё пойдёт по плану, Sandisk может освоить массовый выпуск HBF примерно на полгода быстрее обещанного ранее.

При производстве HBF будет использоваться часть оборудования, подходящего для выпуска HBM, равно как и некоторые технологии. В этом смысле с поиском поставщиков материалов и оборудования для производства HBF проблем возникнуть не должно. Китайские производители памяти также готовятся начать выпуск HBF, поэтому конкуренция на рынке обещает быть острой. В сфере стандартизации HBF поддержку Sandisk оказывает конкурирующая SK hynix. Пик спроса на HBF, как ожидается, придётся на 2030 год. Интерес к производству HBF проявляет и Samsung Electronics, которая над разработкой такой памяти трудится с начала текущего десятилетия. Впрочем, в отличие от SK hynix, этот южнокорейский производитель пока не спешит делать громкие заявления касательно сроков появления HBF на рынке.

Принято считать, что HBF позволит размещать большие объёмы данных в непосредственной близости от GPU, ускоряя работу с ИИ-моделями в задачах инференса. Если по уровню быстродействия HBF уступает HBM, то по ёмкости она превосходит её до 16 раз. По сути, в 16-ярусном стеке HBF можно хранить до 512 Гбайт информации. Если окружить GPU восемью такими стеками, то объём памяти вырастет до 4 Тбайт. Спрос на подобные решения будет расти по мере того, как сфера искусственного интеллекта переходит от обучения больших языковых моделей к инференсу.

Материалы по теме
SK hynix и SanDisk запустили стандартизацию High Bandwidth Flash — новой памяти между HBM и SSD
SK hynix предложила неоригинальный костыль для ускорения ИИ-моделей — гибридную архитектуру памяти HBM/HBF
«Отец HBM» пообещал внедрение энергонезависимой HBF-памяти в продуктах Nvidia и Google уже в 2027 году
Рынок смартфонов вырос на 1% в I квартале, но к концу года ожидается спад на 15 %
Исследователи объяснили, что алгоритм Google TurboQuant не снизит спрос на память, а наоборот, усилит его
ПО Tesla для автономного вождения впервые одобрено в европейской стране
Теги: sandisk, hbf, hbm, память, производство микросхем
sandisk, hbf, hbm, память, производство микросхем
В России стартовали продажи телевизора Samsung Micro RGB за 2 999 000 рублей
Основатель DeepSeek назвал дату выхода флагманской модели V4
WhatsApp столкнулся с иском пользователей и критикой Маска и Дурова из- за проблем со сквозным шифрованием
Павел Дуров объяснил, что не так с защитой данных в WhatsApp
Китайский робот Unitree H1 продемонстрировал способность пробежать стометровку за 10 секунд
Не рассчитали: переход вузов Миннесоты на Workday обошёлся вдвое дороже планируемого и привёл к ошибкам в начислении зарплат 1 мин.
Инсайдер: из-за GTA VI новая Fable может не выйти в 2026 году 2 мин.
Anthropic отодвинула OpenAI на второй план по итогам главной ИИ-конференции HumanX 20 ч.
Исследователи объяснили, что алгоритм Google TurboQuant не снизит спрос на память, а наоборот, усилит его 20 ч.
Франция начнёт переводить госcистемы с Windows на Linux и отказываться от американского софта 23 ч.
Rockstar подтвердила утечку данных через стороннюю ИИ-платформу аналитики Anodot 12-04 07:44
Соцсеть X запустит приложение XChat для iPhone и iPad с шифрованием, звонками и передачей документов 17 апреля 12-04 07:43
Новая статья: Super Meat Boy 3D — как в старые добрые, но не совсем. Рецензия 12-04 00:03
Новая статья: Gamesblender № 771: Gamesblender — 15 лет! Отвечаем на вопросы зрителей 11-04 23:30
К 20-летию облака AWS в Amazon S3 появился файловый доступ 11-04 20:56
В Южной Корее разработан сверхтонкий модуль камеры с углом зрения 140 градусов 38 мин.
Sandisk рассчитывает начать опытный выпуск передовой памяти HBF до конца этого года 2 ч.
Apple готовит четыре варианта дизайна умных очков с оправой из ацетата 4 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MAG B850 TOMAHAWK: лучшее предложение? 10 ч.
Бизнес-компьютеры MSI Cubi NUC TWG с активным и пассивным охлаждением выполнены в 0,55-литровом корпусе 16 ч.
AAEON представила промышленную рабочую станцию Boxer-6845-BTL с поддержкой ускорителя NVIDIA Blackwell 16 ч.
Рынок смартфонов вырос на 1% в I квартале, но к концу года ожидается спад на 15 % 17 ч.
ПО Tesla для автономного вождения впервые одобрено в европейской стране 12-04 06:50
За пределами Китая человекоподобных роботов Unitree скоро можно будет купить через AliExpress 12-04 06:36
Tesla решила распродать прощальную серию из 350 электромобилей Model S и Model X среди коллекционеров 12-04 05:49