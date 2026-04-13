Toyota показала в деле колёсного робота-баскетболиста нового поколения

Навязчивая идея использования человекоподобных роботов в динамичных видах спорта присуща не только китайским разработчикам. Toyota Motor уже несколько лет подряд создаёт всё более совершенных роботов, основной задачей которых является способность играть в баскетбол и точно забрасывать мяч в корзину.

Как отмечает Nikkei Asian Review, в минувшие выходные японский автогигант впервые за три с лишним года показал новую версию робота-баскетболиста, которая обозначение CUE7. Человекоподобный робот ростом 219 см оснащён колёсами на нижних конечностях, а верхние снабжены захватами полусферической формы, которые позволяют удерживать баскетбольный мяч и бросать его в нужном направлении. Во время баскетбольного матча в японской столице Toyota в перерыве вывела на площадку робота CUE7, который забросил мяч в корзину и покрасовался перед публикой.

Специфика нового поколения робота заключается в том, что он был обучен технике бросков и обращения с баскетбольным мячом при помощи ИИ-методики с подкреплением. Его предшественники обучались программистами с помощью управления с прогнозирующими моделями. От четырёхколёсного привода Toyota в случае с CUE7 отказалась в пользу двухколёсного, повысив скорость перемещения робота по площадке. Массу робота удалось снизить примерно на 40 % до 74 кг, конструкция была облегчена за счёт уменьшения количества шарнирных сочленений, помимо прочего. Представители Toyota пояснили, что при создании CUE7 опирались на использование искусственного интеллекта и отказались от конструкций и компонентов, которые применялись в роботах-баскетболистах прежних поколений.

Нынешний CUE7 буквально был спроектирован заново. Он оснащается лидаром и другими типами датчиков, расположенными в корпусе, а в голове размещается стереоскопическая камера. Тяговыми батареями с роботом поделились гоночные болиды Toyota. Одному из предшественников — роботу CUE3, в 2019 году удалось установить мировой рекорд по количеству последовательно заброшенных в корзину мячей для человекоподобных роботов, оно достигло 2020 штук. Модель CUE6 в 2024 году установила рекорд по дистанции удачного броска среди человекоподобных роботов, выполнив его с расстояния 24,55 метров. Очевидно, подобные эксперименты Toyota использует для совершенствования своих робототехнических систем и автопилота.

Теги: toyota, роботы, человекообразный робот, баскетбол
