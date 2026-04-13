Утечка раскрыла характеристики настольных Intel Nova Lake-S: до 52 ядер, DDR5-8000 и до 175 Вт

Утечка Intel раскрыла предварительный список настольных процессоров грядущей серии Nova Lake-S. В сливе нет официальных названий будущих процессоров и их полных технических характеристик, но он даёт общее представление о том, какое количество ядер и какие особенности предложат чипы новой серии.

Intel в документах подтверждает, что будущая серия настольных процессоров действительно будет называться Series 4, то есть называться будущие чипы будут Core Ultra 400. Процессоры получат новые P-ядра Coyote Cove и энергоэффективные E-ядра Arctic Wolf. В состав новых процессоров также войдёт обновлённый NPU 6 (нейродвижок для ИИ-задач). Кроме того, чипы новой серии предложат поддержку памяти DDR5-8000 без разгона. В утечке также говорится о том, что новые чипы будут совместимы с системами охлаждения, разработанными для предыдущих платформ (вероятно, речь про LGA 1851). До этого Intel уже подтвердила, что новый сокет для Nova Lake-S будет поддерживать несколько поколений процессоров.

В новых Nova Lake-S дело не ограничится лишь одним увеличением количества ядер и сменой их архитуктуры. Согласно имеющейся информации, чипы получат поддержку Wi-Fi 7, технологии Low Energy Audio, датчиков на основе Wi-Fi, памяти ECC, CUDIMM и CSODIMM, а также до четырёх независимых дисплеев. В документах также упоминается поддержка дискретной графики с интерфейсом PCIe 5.0 ×16, разделение процессора на две части в конфигурации 4×4, поддержка до трёх портов PCIe 5.0 ×4 от чипсета, до восьми твердотельных накопителей с интерфейсами PCIe 5.0 (поддержка до 24 линий PCIe Gen5) и 4.0, а также двух портов Thunderbolt 5.

Судя по всему, Intel планирует выпустить пять вариантов кристаллов для Nova Lake-S. Среди них есть шестиядерный вариант с конфигурацией ядер 2P+0E+4LPE, 16- и 28-ядерные варианты, а также два варианта с двумя кристаллами и количеством ядер до 52. Все перечисленные настольные процессоры имеют по четыре энергоэффективных ядра LPE и по два встроенных графических ядра Xe3.

Согласно предварительному списку артикулов, в серию настольных процессоров Nova Lake-S войдут модели с номинальным энергопотреблением (TDP) 35, 65, 125 и 175 Вт, в том числе две старшие модели с 52- и 44-ядерной конфигурациями. По слухам, это будут варианты Core X — идейные наследники серии HEDT. Intel пока не определилась с названиями моделей, но логичным выбором было бы название с приставкой X, как и в случае с мобильной серией.

Ниже в таблице представлены варианты Core Ultra 9, Core Ultra 7, Core Ultra 5 и Core Ultra 3 с различными конфигурациями ядер. Некоторые модели получат настраиваемый показатель TDP. В списке также есть как минимум один вариант процессора (маркировка MS2KF) без встроенной графики.

Intel планирует начать массовое производство процессоров Nova Lake в четвёртом квартале этого года.