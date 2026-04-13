EXEED представил твердотельные аккумуляторы Rhino: запас хода на 500 км за 8 минут зарядки

Китайские автопроизводители активно разрабатывают новые типы тяговых батарей, и принадлежащий Chery люксовый бренд EXEED не является исключением. Недавно он представил батареи семейства Rhino, которые используют твердотельный электролит, обеспечивая восполнение запаса хода на 500 км всего за 8 минут зарядки. Первым носителем батарей данного семейства должна стать модель EXEED ES8.

Помимо скорости зарядки, высокой плотности хранения заряда и меньшей массы, твердотельные батареи семейства Rhino обеспечивают три фактора безопасности. Материалы Rhino Crystal и защитная структура Rhino Crystal обеспечивают физическую защиту батареи, а система управления батареей Rhino Cloud позволяет мониторить её состояние на протяжении жизненного цикла через фирменную облачную экосистему. С таким комплексом батареям Rhino не страшны ни экстремальные температуры, ни повышенная концентрация солей, ни механические воздействия, ни преодоление водных преград.

В целом, семейство батарей Rhino будет включать три разновидности тяговых аккумуляторов: Rhino H для гибридов, Rhino E для «чистокровных» электромобилей и Rhino S — собственно твердотельную версию батарей. Первым её примерит EXEED ES8, который пока считается только концепт-каром, и сроки его выход на рынок в серийном воплощении не уточняются. Однако, учитывая скорость развития китайского автопрома, вряд ли придётся ждать долго. Поскольку устанавливать твердотельную батарею EXEED планирует на модель премиального класса, вряд ли можно будет рассчитывать на демократичность цен, но это справедливо для всех обладателей батарей такого типа.