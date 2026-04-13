EXEED представил твердотельные аккумуляторы Rhino: запас хода на 500 км за 8 минут зарядки

Китайские автопроизводители активно разрабатывают новые типы тяговых батарей, и принадлежащий Chery люксовый бренд EXEED не является исключением. Недавно он представил батареи семейства Rhino, которые используют твердотельный электролит, обеспечивая восполнение запаса хода на 500 км всего за 8 минут зарядки. Первым носителем батарей данного семейства должна стать модель EXEED ES8.

Помимо скорости зарядки, высокой плотности хранения заряда и меньшей массы, твердотельные батареи семейства Rhino обеспечивают три фактора безопасности. Материалы Rhino Crystal и защитная структура Rhino Crystal обеспечивают физическую защиту батареи, а система управления батареей Rhino Cloud позволяет мониторить её состояние на протяжении жизненного цикла через фирменную облачную экосистему. С таким комплексом батареям Rhino не страшны ни экстремальные температуры, ни повышенная концентрация солей, ни механические воздействия, ни преодоление водных преград.

В целом, семейство батарей Rhino будет включать три разновидности тяговых аккумуляторов: Rhino H для гибридов, Rhino E для «чистокровных» электромобилей и Rhino S — собственно твердотельную версию батарей. Первым её примерит EXEED ES8, который пока считается только концепт-каром, и сроки его выход на рынок в серийном воплощении не уточняются. Однако, учитывая скорость развития китайского автопрома, вряд ли придётся ждать долго. Поскольку устанавливать твердотельную батарею EXEED планирует на модель премиального класса, вряд ли можно будет рассчитывать на демократичность цен, но это справедливо для всех обладателей батарей такого типа.

Материалы по теме
Твердотельный аккумулятор Donut Lab не загорелся и продолжил работать даже продырявленным
Прорывную батарею Donut Lab впервые испытали на настоящем электромотоцикле
«Нереальный аккумулятор» Donut Lab с невероятной скоростью зарядки смог работать при 100 °C
ПО Tesla для автономного вождения впервые одобрено в европейской стране
Tesla решила распродать прощальную серию из 350 электромобилей Model S и Model X среди коллекционеров
Tesla начала борьбу с «обманками», позволяющими активировать автопилот в странах, где он официально не предлагается
твердотельный аккумулятор, тяговая батарея, аккумулятор, электромобиль
Китайские учёные и инженеры массово возвращаются на родину из США
В России стартовали продажи телевизора Samsung Micro RGB за 2 999 000 рублей
Общенациональная блокировка интернета в Иране перевалила за 1000 часов
Китайский робот Unitree H1 разогнался до 10 м/с на своих двоих — это новый рекорд для андроидов
Следующая «Метро» будет называться Metro 2039 — инсайдеры раскрыли планы Microsoft на анонс игры
Microsoft задумала продавать ИИ-агентам лицензии Office и другое ПО, как обычным людям 2 ч.
Бойкот рекламодателями соцсети X проверят на сговор — FTC запустило расследование 2 ч.
Марк Цукерберг создаёт себе ИИ-двойника, который будет общаться с подчинёнными за него 4 ч.
После блокировки Telegram россияне распробовали азиатские мессенджеры 5 ч.
«Хотите — верьте, хотите — нет»: разработчик Graveyard Keeper 2 отреагировал на подозрения в использовании генеративного ИИ 6 ч.
Escape from Tarkov в космосе: анонсирован хардкорный научно-фантастический шутер следующего поколения Fragmentary Order 7 ч.
Red Hat уволила сотни программистов в Китае, чтобы перенести разработку в Индию 7 ч.
Не рассчитали: переход вузов Миннесоты на Workday обошёлся вдвое дороже планируемого и привёл к ошибкам в начислении зарплат 8 ч.
Инсайдер: из-за GTA VI новая Fable может не выйти в 2026 году 8 ч.
Anthropic отодвинула OpenAI на второй план по итогам главной ИИ-конференции HumanX 12-04 14:24
570-Тбит/с подводный интернет-кабель Candle объединит страны Азиатско-Тихоокеанского региона к 2028 году 13 мин.
Aligned построит в Техасе 540-МВт кампус ЦОД Project Caprock с фирменной СЖО DeltaFlow~ 2 ч.
Учёные научились извлекать до 90 % лития из отработанных аккумуляторов 2 ч.
EXEED представил твердотельные аккумуляторы Rhino: запас хода на 500 км за 8 минут зарядки 2 ч.
Утечка раскрыла характеристики настольных Intel Nova Lake-S: до 52 ядер, DDR5-8000 и до 175 Вт 3 ч.
Хранилище Backblaze Storage Pod стал экспонатом Музея компьютерной истории 4 ч.
Nothing Phone (4a) Pro удивительно хорошо прошёл проверку на прочность, но обнаружился нюанс по защите от воды 4 ч.
Huawei показала складной смартфон Pura X Max с широкоформатным дисплеем 4 ч.
Aria Networks представила «думающую» сетевую платформу Deep Networking для высокоэффективных ИИ-инфраструктур 4 ч.
Увеличенный космический грузовик Cygnus XL сегодня доставит на МКС сразу 5 т груза 6 ч.