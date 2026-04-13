Злоумышленники похитили данные о бронированиях клиентов Booking.com — пострадавших уже известили

В воскресенье вечером платформа онлайн-бронирования Booking.com сообщила, что «неуполномоченные третьи стороны» получили доступ к информации о бронировании клиентов. По словам компании, cbnefwbz «сейчас под контролем», а «пострадавшие гости» проинформированы. Некоторые клиенты Booking.com подтвердили получение электронных писем от компании о возможной утечке данных.

Источник изображений: unsplash.com

В опубликованном сообщении говорится, что Booking.com «недавно заметил подозрительную активность», которая «затрагивает ряд бронирований». Начатое расследование возможной утечки показало, что неуполномоченные лица могли просмотреть «данные бронирования, имя или имена, адреса электронной почты и физические адреса», а также «номера телефонов, связанные с бронированием, и любую другую информацию, которой вы могли поделиться с местом размещения».

Информация о том, когда произошёл взлом и сколько человек могло пострадать, отсутствует. Сервис Booking.com пока не ответил на журналистские запросы по этому поводу.

Теги: booking.com, взлом, утечка данных, хакеры
Контакты Поиск Реклама О сайте
