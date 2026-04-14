Microsoft создаст защищённую альтернативу ИИ-агенту OpenClaw для бизнеса

Microsoft начала тестировать агентские функций в Microsoft 365 Copilot, аналогичные агенту OpenClaw. Новая разработка будет ориентирована на бизнес-клиентов и предложит усиленные механизмы безопасности по сравнению с фреймворком OpenClaw, который имеет открытый исходный код.

Источник изображения: techcrunch.com

Создание собственного аналога OpenClaw станет частью стратегии Microsoft по расширению линейки агентских инструментов, которые компания активно представляла один за другим в последние месяцы. По сообщению TechCrunch со ссылкой на издание The Information, новый агент будет работать в фоновом режиме и выполнять многоступенчатые задачи в течение продолжительного времени.

Напомним, OpenClaw — это инструмент, который запускается локально на компьютере пользователя и может создавать агентов для выполнения задач от имени человека. Если Microsoft действительно создаст собственную версию агента с локальным запуском, это станет очередным дополнением к растущему списку агентских инструментов компании.

Например, в марте месяце Microsoft анонсировала несколько аналогов, включая Copilot Cowork, который умеет совершать действия внутри приложений Microsoft 365 и является облачным инструментом, функционирующим на базе собственной технологии Work IQ, а также использует модели Claude от Anthropic. В феврале была выпущена предварительная версия агента Copilot Tasks, ориентированная на более широкую аудиторию. Copilot Tasks предназначен для организации почты и планирования поездок, но, в отличие от OpenClaw, работает исключительно в облаке.

Пока неясно, будет ли собственная версия Claw работать локально на устройствах пользователей или же просто переймёт некоторые функции, которые так нравятся сторонникам OpenClaw, и останется в облаке как Copilot Cowork. Демонстрация агента может состояться на конференции Microsoft Build в июне.

Материалы по теме
Подразделение Microsoft в России признано банкротом
Microsoft задумала продавать ИИ-агентам лицензии Office и другое ПО, как обычным людям
Anthropic временно заблокировала создателя OpenClaw в Claude, но быстро отыграла назад
ИИ-агенты оказались уязвимы перед атаками на маршрутизаторы
Марк Цукерберг создаёт себе ИИ-двойника, который будет общаться с подчинёнными за него
«Хотите — верьте, хотите — нет»: разработчик Graveyard Keeper 2 отреагировал на подозрения в использовании генеративного ИИ
Теги: microsoft, openclaw, ии-агент
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.