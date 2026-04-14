Microsoft создаст защищённую альтернативу ИИ-агенту OpenClaw для бизнеса

Microsoft начала тестировать агентские функций в Microsoft 365 Copilot, аналогичные агенту OpenClaw. Новая разработка будет ориентирована на бизнес-клиентов и предложит усиленные механизмы безопасности по сравнению с фреймворком OpenClaw, который имеет открытый исходный код.

Создание собственного аналога OpenClaw станет частью стратегии Microsoft по расширению линейки агентских инструментов, которые компания активно представляла один за другим в последние месяцы. По сообщению TechCrunch со ссылкой на издание The Information, новый агент будет работать в фоновом режиме и выполнять многоступенчатые задачи в течение продолжительного времени.

Напомним, OpenClaw — это инструмент, который запускается локально на компьютере пользователя и может создавать агентов для выполнения задач от имени человека. Если Microsoft действительно создаст собственную версию агента с локальным запуском, это станет очередным дополнением к растущему списку агентских инструментов компании.

Например, в марте месяце Microsoft анонсировала несколько аналогов, включая Copilot Cowork, который умеет совершать действия внутри приложений Microsoft 365 и является облачным инструментом, функционирующим на базе собственной технологии Work IQ, а также использует модели Claude от Anthropic. В феврале была выпущена предварительная версия агента Copilot Tasks, ориентированная на более широкую аудиторию. Copilot Tasks предназначен для организации почты и планирования поездок, но, в отличие от OpenClaw, работает исключительно в облаке.

Пока неясно, будет ли собственная версия Claw работать локально на устройствах пользователей или же просто переймёт некоторые функции, которые так нравятся сторонникам OpenClaw, и останется в облаке как Copilot Cowork. Демонстрация агента может состояться на конференции Microsoft Build в июне.