Мессенджер Max признал, что применяет ИИ для анализа звонков пользователей — и объяснил как именно

В Max выступили с опровержением публикаций в Telegram-каналах о якобы имеющемся у команды разработчиков национального мессенджера доступе к разговорам пользователей, назвав их фейком. Все они зашифрованы, а данные пользователей надёжно защищены, заверили пользователей в Центре безопасности платформы.

«Публикации о том, что Max якобы имеет доступ к расшифровке разговоров пользователей — фейк. Все разговоры в Max зашифрованы, данные пользователей надёжно защищены», — рассказали в Max корреспонденту ТАСС.

В центре безопасности Max пояснили, что использующиеся в мессенджере ИИ-инструменты не имеют доступа к звонкам пользователей, работают с обезличенными массивами данных и применяются исключительно для повышения качества звонков в мессенджере.

«Технологии звонков в Max используют машинное обучение для анализа условий связи и автоматической подстройки параметров звонка. Так система понимает, когда качество падает ниже критического уровня, чтобы переключить сервер или кодек. Современные SDK позволяют обновлять ML-модели без пересборки всего приложения — это стандарт индустрии для ускорения разработки», — рассказали в Центре безопасности.

Ранее появились сообщения о том, что белые хакеры выявили 213 уязвимостей в национальном мессенджере Max в рамках программы Bug Bounty, запущенной 1 июля 2025 года. В Max отметили высокую эффективность этой программы, позволяющей оперативно выявлять и устранять уязвимости, повышая тем самым надёжность платформы и защищённость конфиденциальной информации пользователей. В связи с этим пресс-службе Max подчеркнули, что все данные пользователей мессенджера находятся под надёжной защитой.