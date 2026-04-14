Мессенджер Max признал, что применяет ИИ для анализа звонков пользователей — и объяснил как именно

В Max выступили с опровержением публикаций в Telegram-каналах о якобы имеющемся у команды разработчиков национального мессенджера доступе к разговорам пользователей, назвав их фейком. Все они зашифрованы, а данные пользователей надёжно защищены, заверили пользователей в Центре безопасности платформы.

Источник изображения: Resume Genius/unsplash.com

«Публикации о том, что Max якобы имеет доступ к расшифровке разговоров пользователей — фейк. Все разговоры в Max зашифрованы, данные пользователей надёжно защищены», — рассказали в Max корреспонденту ТАСС.

В центре безопасности Max пояснили, что использующиеся в мессенджере ИИ-инструменты не имеют доступа к звонкам пользователей, работают с обезличенными массивами данных и применяются исключительно для повышения качества звонков в мессенджере.

«Технологии звонков в Max используют машинное обучение для анализа условий связи и автоматической подстройки параметров звонка. Так система понимает, когда качество падает ниже критического уровня, чтобы переключить сервер или кодек. Современные SDK позволяют обновлять ML-модели без пересборки всего приложения — это стандарт индустрии для ускорения разработки», — рассказали в Центре безопасности.

Ранее появились сообщения о том, что белые хакеры выявили 213 уязвимостей в национальном мессенджере Max в рамках программы Bug Bounty, запущенной 1 июля 2025 года. В Max отметили высокую эффективность этой программы, позволяющей оперативно выявлять и устранять уязвимости, повышая тем самым надёжность платформы и защищённость конфиденциальной информации пользователей. В связи с этим пресс-службе Max подчеркнули, что все данные пользователей мессенджера находятся под надёжной защитой.

Материалы по теме
ИИ способен извлечь все данные о мышечной активности рабочей руки пользователя из журнала сенсорного экрана смартфона
В мессенджере Max нашли 213 уязвимостей — за них белые хакеры получили почти 22 млн рублей
Max стал вторым мессенджером в России по посещаемости, по-прежнему уступая Telegram
Мессенджер Max столкнулся с массовым сбоем — приложение не работает, сообщения не отправляются
После блокировки Telegram россияне распробовали азиатские мессенджеры
Соцсеть X запустит приложение XChat для iPhone и iPad с шифрованием, звонками и передачей документов 17 апреля
Теги: max, мессенджер, защищённый, кибербезопасность
Тренды 🔥
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Власти Китая планируют запретить поставки в США оборудования для производства солнечных панелей
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности 6 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 5 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.