В Linux утвердили официальную политику использования ИИ-кода после месяцев острых споров

Разработчики ядра Linux официально утвердили политику использования искусственного интеллекта (ИИ) после месяцев острых дебатов. Линус Торвальдс (Linus Torvalds) и отраслевые партнёры пришли к соглашению, которое разрешает применение ИИ-ассистентов, но вводит строгие правила раскрытия информации и возлагает полную ответственность за любые ошибки на разработчиков-людей.

Новые правила запрещают использование юридически обязывающего тега «Signed-off-by» для кода, созданного ИИ-системами, заменяя его на новый тег «Assisted-by» для обеспечения прозрачности происхождения правок. Такое решение, как указывает Tom's Hardware, стало ответом на растущее напряжение в сообществе, вызванное потоком низкокачественного кода и скрытым использованием нейросетей. Теперь каждый баг или уязвимость в таком коде будет юридически закреплены за конкретным человеком, опубликовавшим изменения. Это исключит возможность перекладывания вины на алгоритмы и позволит интегрировать современные инструменты в рабочий процесс, не нарушая при этом принципы сертификации Developer Certificate of Origin (DCO).

Споры вокруг интеграции ИИ достигли пика в январе, когда представители Intel и Oracle публично вошли в конфликт по вопросам регулирования нейросетей в проекте. При этом Торвальдс резко раскритиковал идеи их полного запрета, назвав это бесполезным, и настаивал на том, что ИИ является всего лишь инструментом, как и любой другой софт. Он подчеркнул, что злоумышленники всё равно не будут читать документацию, поэтому эффективнее контролировать результат через ответственность конкретных людей, а не пытаться запретить технологии на локальных машинах разработчиков.

До принятия единой политики крупные проекты открытого ПО демонстрировали разный подход к проблеме, вплоть до полных запретов. Например, дистрибутивы Gentoo и NetBSD ранее заблокировали приём сгенерированного ИИ кода, аргументируя это тем, что данные для обучения моделей часто содержат код с ограничительными лицензиями, что делает результат юридически неправомерным. Специалисты из Red Hat, в свою очередь, предупреждали, что использование таких инструментов может непреднамеренно нарушать лицензии GNU GPL и подрывать всю систему DCO, так как разработчик не может гарантировать чистоту происхождения каждой строки кода.

Помимо юридических рисков, сообщество столкнулось с проблемой огромного объёма низкокачественных правок, получивших название AI slop. Создатели популярных проектов, таких как cURL и tldraw, были вынуждены закрывать программы вознаграждений или автоматически отклонять внешние запросы из-за спама, содержащего код с ИИ-галлюцинациями. В случае с ядром Linux ситуация усугубилась громким инцидентом с мейнтейнером Сашей Левиным (Sasha Levin), инженером Nvidia, который внедрил патч для ядра 6.15, полностью написанный ИИ-моделью без соответствующего уведомления. Код был функциональным, однако содержал регрессию производительности, несмотря на то, что был проверен и протестирован.

Проблема недоверия из-за скрытого использования ИИ затронула не только системное программирование, но и другие сферы, например, сообщество моддеров Doom. В частности, лидер проекта GZDoom Кристоф Элькерс (Christoph Oelckers) столкнулся с массовым исходом участников проекта после того, как использовал ИИ-патчи без раскрытия этой информации и отказался идти на компромисс с критиками. В результате большинство контрибьюторов покинуло оригинальный проект и создало форк UZDoom, продемонстрировав важность открытости и честности перед сообществом.

Материалы по теме
Энтузиаст запустил ИИ-модель на древнем мини-ЭВМ PDP-11 с процессором на 6 МГц и 64 Кбайт ОЗУ
ИИ выполняет месяцы работы инженеров всего за ночь: Nvidia рассказала, как ускорила проектирование чипов
Microsoft задумала продавать ИИ-агентам лицензии Office и другое ПО, как обычным людям
Исследователи c помощью ИИ превратили обычные умные часы в систему точного отслеживания движений руки
Microsoft наконец разрешила пропускать установку обновлений при первом запуске Windows 11
Марк Цукерберг создаёт себе ИИ-двойника, который будет общаться с подчинёнными за него
Теги: linux, искусственный интеллект, код, линус торвальдс
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.