Sony и ютубер Jacksepticeye превратят Bloodborne во «взрослый» анимационный фильм — первые подробности

Компания Sony не спешит анонсировать ремастер, ремейк или сиквел культового готического боевика Bloodborne от разработчиков из японской студии FromSoftware, но кое-что по франшизе всё-таки готовит.

Как сообщает издание Variety, кинокомпания Sony Pictures в рамках презентации на фестивале CinemaCon 2026 анонсировала планы на выпуск анимационного фильма по мотивам Bloodborne с рейтингом R (для лиц от 17 лет).

По словам президента Sony Pictures Entertainment Motion Picture Group Санфорда Панича (Sanford Panitch), предстоящая экранизация Bloodborne будет «очень близка» по духу к оригинальной игре.

Продюсированием анимационного фильма Bloodborne занимаются PlayStation Productions, Lyrical Animation и ирландский блогер Шон МакЛоклин (Sean McLoughlin), более известный под псевдонимом Jacksepticeye.

Финансируется проект самой Sony Pictures и Lyrical Media — материнской компанией Lyrical Animation. Никакие подробности адаптации, включая её сроки выхода и сюжетную завязку, не раскрываются.

События Bloodborne разворачиваются в городе Ярнам, жителей которого загадочная болезнь превращает в ужасных монстров. Игрокам в роли Охотника предстоит дать бой гротескным чудовищам и раскрыть тайны этого места.

Bloodborne вышла в марте 2015 года на PS4. На релизе игра заслужила признание критиков (92 % на Metacritic), с годами получила культовый статус в сообществе фанатов и продалась в количестве как минимум 7,46 млн копий.