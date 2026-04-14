3DNews Технологии и рынок IT. Новости на острие науки Blue Origin научилась извлекать пригодны...
Blue Origin научилась извлекать пригодный для дыхания кислород из лунного грунта

Принадлежащая Джеффу Безосу (Jeff Bezos) космическая компания Blue Origin сообщила в сети X, что она впервые в мире успешно извлекла кислород для дыхания из имитатора лунной пыли. Это стало возможным благодаря реактору Air Pioneer, который Blue Origin разрабатывала несколько лет. Благодаря этой установке базы на Луне обретут постоянный источник кислорода на месте, а это жизнеобеспечение людей и топливо для ракет без зависимости от поставок с Земли.

Источник изображения: Blue Origin

Источник изображения: Blue Origin

Лунный реголит — тонкий слой пыли и камней, покрывающий поверхность Луны, — примерно наполовину состоит из кислорода (на 40–45 %), который прочно связан с металлами, такими как железо и титан. Реактор Air Pioneer работает по принципу электролиза: он плавит реголит, нагревая его до 1600 °C, и пропускает через него электрический ток, высвобождая кислород и другие газы. Полученные газы проходят через систему очистки и превращаются в кислород высочайшего качества. В отличие от предыдущих лабораторных экспериментов новое устройство компактно, транспортабельно и может быть адаптировано для условий космоса.

Помимо чистого кислорода, технология позволяет получать ценные побочные продукты — железо, алюминий, кремний для строительства и электроники, а также стекло для иллюминаторов и солнечных панелей. Для работы одного реактора по проекту потребуется около одного мегаватта энергии — примерно столько же, сколько потребляют 400–1000 домов на Земле. Энергию планируется получать от солнечных панелей, размещённых рядом с лунным поселением. Blue Origin подчёркивает, что такая установка способна обеспечить «первый вдох» для жизни на лунной базе постоянного присутствия.

Достижение Blue Origin приближает человечество к реализации концепции самодостаточных колоний на Луне и в будущем — на Марсе. Компания ставит целью превратить эти небесные тела в места, которые роботы и люди смогут не просто посещать, а жить там и развиваться. Технология производства кислорода на месте значительно снизит зависимость от поставок с Земли и сделает долгосрочные космические миссии экономически и технически реализуемыми.

Теги: blue origin, лунная база, добыча ресурсов
blue origin, лунная база, добыча ресурсов
