3DNews Новости Software Драйверы Intel зачистила официальный сайт от стар...
Intel зачистила официальный сайт от старых драйверов для встроенной графики процессоров Core 7–10 поколений

На этой неделе компания Intel удалила из своего «Центра загрузок» несколько старых графических драйверов, затрагивающих дискретные видеокарты Arc, а также встроенную графику в процессорах Core 7-го, 8-го, 9-го и 10-го поколений. В сообщении вендора сказано, что в этом месяце началась чистка «Центра загрузок» от устаревших пакетов драйверов.

Источник изображений: videocardz.com

По данным Intel, для загрузки стали недоступны пакеты драйверов для ускорителей Arc Graphics старше версии 32.0.101.6987, а также драйверы для встроенной графики процессоров Core 7–10-го поколений старше версии 31.0.101.2141. В компании считают, что за счёт этого пользователям будет проще получать доступ к актуальным версиям графических драйверов.

Intel хочет, чтобы пользователи загружали наиболее актуальные пакеты драйверов вместо того, чтобы копаться в длинном архивном списке. Теперь пользователи будут перенаправляться к виртуальному помощнику Driver & Support Assistant для помощи в автоматическом обновлении программного обеспечения, тогда как на страницах поддержки по-прежнему останутся доступными для скачивания наиболее актуальные версии пакетов драйверов.

Для пользователей видеокарт Arc в настоящее время доступны пакеты драйверов, начиная с версии 32.0.101.6987 и заканчивая версией 32.0.101.8331. Для встроенной графики процессоров Core 7–10-го поколений на данный момент наиболее актуальным остаётся драйвер версии 31.0.101.2141.

Теги: intel, intel arc, драйверы
intel, intel arc, драйверы
