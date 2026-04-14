Amazon поглотила спутникового оператора Globalstar за $11,57 млрд и договорилась о сотрудничестве с Apple

Amazon объявила о поглощении оператора спутниковой связи Globalstar — сделка оценивается в $11,57 млрд. Новый актив укрепит развивающееся спутниковое направление компании и поможет ей противостоять оператору Starlink Илона Маска (Elon Musk).

За минувшие две недели, когда стало известно о переговорах двух компаний, акции Globalstar подорожали на 6 %, и ещё 9 % они прибавили после объявления о покупке компанией Amazon. В прошлом году ценные бумаги оператора подорожали почти вдвое, а с нового года их цена поднялась примерно на 12 %. На 1 % сегодня стали дороже и акции самой Amazon.

В результате сделки гигант электронной коммерции получит доступ к сети Globalstar, в которую входят два десятка спутников — это поможет Amazon в конкурентной борьбе с оператором SpaceX Starlink, у которого сейчас на орбите около 10 тыс. аппаратов. В рамках поглощения акционеры оператора смогут получить или $90 в виде денежных средств, или 0,3210 обыкновенных акций Amazon за каждую ценную бумагу Globalstar.

К 2029 году Amazon рассчитывает развернуть на низкой околоземной орбите около 3200 собственных спутников, причём половину она первоначально должна была ввести в эксплуатацию к июлю 2026 года. Сейчас она управляет группировкой из более чем 200 аппаратов и готовится начать предоставлять услуги доступа в интернет в этом году. Для сравнения, у Starlink более 9 млн клиентов по всему миру.

Globalstar предлагает услуги голосовой связи, передачи данных и отслеживания активов госструктурам, компаниям и частным лицам. Она также выступает оператором функции экстренной спутниковой связи и поиска устройств для iPhone и Apple Watch — компания намеревается развернуть для Apple, которая вложила в неё $1,5 млрд, новую сеть из 54 спутников.

Если сделка о поглощении будет одобрена регулирующими органами, и Globalstar реализует оговорённые этапы развёртывания новых аппаратов, сделка будет закрыта в 2027 году.