Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Amazon поглотила спутникового оператора ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Amazon поглотила спутникового оператора Globalstar за $11,57 млрд и договорилась о сотрудничестве с Apple

Amazon объявила о поглощении оператора спутниковой связи Globalstar — сделка оценивается в $11,57 млрд. Новый актив укрепит развивающееся спутниковое направление компании и поможет ей противостоять оператору Starlink Илона Маска (Elon Musk).

Источник изображения: Globalstar

За минувшие две недели, когда стало известно о переговорах двух компаний, акции Globalstar подорожали на 6 %, и ещё 9 % они прибавили после объявления о покупке компанией Amazon. В прошлом году ценные бумаги оператора подорожали почти вдвое, а с нового года их цена поднялась примерно на 12 %. На 1 % сегодня стали дороже и акции самой Amazon.

В результате сделки гигант электронной коммерции получит доступ к сети Globalstar, в которую входят два десятка спутников — это поможет Amazon в конкурентной борьбе с оператором SpaceX Starlink, у которого сейчас на орбите около 10 тыс. аппаратов. В рамках поглощения акционеры оператора смогут получить или $90 в виде денежных средств, или 0,3210 обыкновенных акций Amazon за каждую ценную бумагу Globalstar.

К 2029 году Amazon рассчитывает развернуть на низкой околоземной орбите около 3200 собственных спутников, причём половину она первоначально должна была ввести в эксплуатацию к июлю 2026 года. Сейчас она управляет группировкой из более чем 200 аппаратов и готовится начать предоставлять услуги доступа в интернет в этом году. Для сравнения, у Starlink более 9 млн клиентов по всему миру.

Globalstar предлагает услуги голосовой связи, передачи данных и отслеживания активов госструктурам, компаниям и частным лицам. Она также выступает оператором функции экстренной спутниковой связи и поиска устройств для iPhone и Apple Watch — компания намеревается развернуть для Apple, которая вложила в неё $1,5 млрд, новую сеть из 54 спутников.

Если сделка о поглощении будет одобрена регулирующими органами, и Globalstar реализует оговорённые этапы развёртывания новых аппаратов, сделка будет закрыта в 2027 году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: amazon, globalstar, поглощение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
