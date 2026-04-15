В первом квартале продажи складных смартфонов в России подскочили на 32 %

Компания «М.Видео» сообщила, что сегмент складных смартфонов «демонстрирует устойчивый рост и продолжает трансформацию от нишевого премиального формата к более массовому потреблению». В первом квартале 2026 года в России было продано 29 тыс. складных смартфонов на общую сумму 2,7 млрд ₽.

По сравнению с первым кварталом 2025 года, количество проданных складных устройств возросло на 32 %. Выручка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась лишь на 8 %, что объясняется снижением средней цены устройств со 112 до 93 тыс. ₽. По мнению экспертов, расширение ассортимента за счёт появления более доступных моделей стало ключевым фактором роста рынка.

Тем не менее, сегмент складных смартфонов сохраняет премиальный характер в структуре выручки, хотя в количественном выражении прослеживается тенденция к проникновению складных устройств на более массовый рынок. Расширение линейки устройств, развитие новых форм-факторов и усиление конкуренции способствуют формированию более широкой аудитории.

«Несмотря на снижение продаж традиционных смартфонов на российском рынке на 5–6 %, сегмент складных устройств продолжает демонстрировать уверенный рост и активно наращивает долю. Складные смартфоны в России проходят этап качественного перехода от технологической новинки к полноценной категории с устойчивым спросом. Мы видим, что интерес к форм-фактору продолжает расти, при этом ключевым драйвером становится расширение ассортимента и снижение порога входа для покупателей», — отметил руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин.

Лидирующие позиции на рынке складных смартфонов в России занимают Samsung и Huawei — как в денежном, так и в количественном выражении. «М.Видео» представила пять самых популярных складных смартфонов в России:

Galaxy Z Fold7 (12/512 Гбайт)

Galaxy Z Fold7 (12/256 Гбайт)

Galaxy Z Flip7 (12/512 Гбайт)

Galaxy Z Flip7 (12/256 Гбайт)

Huawei Mate X5 (512 Гбайт)

По словам Толпыгина, «складные смартфоны постепенно становятся более массовыми устройствами, что напрямую отражается на динамике рынка: средняя цена снижается, а рост в денежном выражении оказывается заметно ниже, чем в количественном».