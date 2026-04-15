реклама
В первом квартале продажи складных смартфонов в России подскочили на 32 %

Компания «М.Видео» сообщила, что сегмент складных смартфонов «демонстрирует устойчивый рост и продолжает трансформацию от нишевого премиального формата к более массовому потреблению». В первом квартале 2026 года в России было продано 29 тыс. складных смартфонов на общую сумму 2,7 млрд ₽.

Источник изображения: «М.Видео»

По сравнению с первым кварталом 2025 года, количество проданных складных устройств возросло на 32 %. Выручка по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась лишь на 8 %, что объясняется снижением средней цены устройств со 112 до 93 тыс. ₽. По мнению экспертов, расширение ассортимента за счёт появления более доступных моделей стало ключевым фактором роста рынка.

Тем не менее, сегмент складных смартфонов сохраняет премиальный характер в структуре выручки, хотя в количественном выражении прослеживается тенденция к проникновению складных устройств на более массовый рынок. Расширение линейки устройств, развитие новых форм-факторов и усиление конкуренции способствуют формированию более широкой аудитории.

«Несмотря на снижение продаж традиционных смартфонов на российском рынке на 5–6 %, сегмент складных устройств продолжает демонстрировать уверенный рост и активно наращивает долю. Складные смартфоны в России проходят этап качественного перехода от технологической новинки к полноценной категории с устойчивым спросом. Мы видим, что интерес к форм-фактору продолжает расти, при этом ключевым драйвером становится расширение ассортимента и снижение порога входа для покупателей», — отметил руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.Видео» Никита Толпыгин.

Лидирующие позиции на рынке складных смартфонов в России занимают Samsung и Huawei — как в денежном, так и в количественном выражении. «М.Видео» представила пять самых популярных складных смартфонов в России:

  • Galaxy Z Fold7 (12/512 Гбайт)
  • Galaxy Z Fold7 (12/256 Гбайт)
  • Galaxy Z Flip7 (12/512 Гбайт)
  • Galaxy Z Flip7 (12/256 Гбайт)
  • Huawei Mate X5 (512 Гбайт)

По словам Толпыгина, «складные смартфоны постепенно становятся более массовыми устройствами, что напрямую отражается на динамике рынка: средняя цена снижается, а рост в денежном выражении оказывается заметно ниже, чем в количественном».

Материалы по теме
Крупный российский производитель микроэлектроники «Элемент» стал убыточным в 2025 году
В России утвердили параметры локализации для интегральных схем
В России хотят «зачистить» рынок связи от небольших операторов — это может спровоцировать рост цен
Россияне переходят на дешёвые консоли: продажи в 2025 году показали рекорд, но выручка рухнула
Российский рынок ПО превысил 800 млрд рублей — облака, ИИ и ИБ стали ключевыми драйверами роста
Опубликованы изображения смартфона-раскладушки Motorola Razr 70
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.