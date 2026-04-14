Sony выпустила полноразмерную игровую открытую гарнитуру Inzone H6 Air с пространственным звуком за $200

Sony расширила линейку игровых аксессуаров для ПК Inzone новой полноразмерной гарнитурой Inzone H6 Air. Наушники проводные и имеют открытую конструкцию чашек. Иными словами, H6 Air пропускают воздух и внешний звук. Это помогает создать более широкую и естественную звуковую сцену.

В составе Inzone H6 Air компания использует 40-мм динамики. Такие же применяются в её открытых эталонных наушниках MDR-MV1, предназначенных для использования монтажерами в студиях и способных передавать чистый и детализированный звук на различных частотах.

Ещё одной ключевой особенностью является лёгкость гарнитуры. При весе около 199 граммов это одна из самых лёгких игровых гарнитур, созданных Sony. Конструкция выполнена из алюминия и имеет гибкое оголовье, что обеспечивает удобство использования во время длительных игровых сессий. H6 Air также имеет съёмный кардиоидный микрофон Boom.

При разработке Inzone H6 Air Sony сотрудничала с PlayStation Studios, чтобы улучшить качество звука. Для RPG и приключенческих игр разработан специальный профиль эквалайзера, в котором особое внимание уделяется деталям окружающей среды и погружению. При подключении через программное обеспечение Inzone Hub гарнитура также может воспроизводить виртуальный объёмный звук 7.1 с использованием технологии пространственного звучания 360 градусов. Однако для этого необходимо подключить комплектный адаптер с обычного 3,5-мм разъёма на USB-C.

Для гарнитуры Inzone H6 Air заявляется совместимость с ПК, PS5 и мобильными устройствами. Новинка доступна для заказа с сегодняшнего дня по цене $199,99. Приобрести можно через Sony, Amazon или Best Buy.

Теги: гарнитура, sony, игровая гарнитура
