Google добавила в Chrome функцию Skills для сохранения ИИ-подсказок

Google добавила в браузер Chrome новую функцию Skills, которая позволяет сохранять и повторно использовать часто повторяющиеся запросы к искусственному интеллекту без необходимости набирать текст заново. Skills дополняет уже существующую функцию Gemini, которая умеет отвечать на вопросы о содержимом страницы, делать краткие пересказы и выполнять разные поручения.

Источник изображения: Firmbee.com/Unsplash

Источник изображения: Firmbee.com/Unsplash

Теперь пользователь может сохранить понравившийся промпт прямо из истории чатов, а в дальнейшем активировать его нажатием слеша ( / ) или кнопкой плюса ( + ), после чего ИИ применит подсказку на текущей вкладке и любых дополнительных выбранных страницах. Google отмечает, что созданные сценарии можно редактировать в любой момент.

Для помощи новичкам будет запущена библиотека Skills, где собраны готовые сценарии для таких типовых задач, как покупки, рецепты, составления бюджета и других. Пользователю достаточно добавить понравившуюся команду в свой список, после чего её можно настраивать под свои нужды, просто отредактировав исходный промпт.

Как и другие действия Gemini в браузере, новая функция требует подтверждения пользователя перед выполнением критических операций. В этом случае система запросит разрешение, если сценарий попытается отправить электронное письмо или добавить событие в календарь. Новая функция начала распространяться на десктопной версии Chrome для пользователей, вошедших в свой аккаунт Google. Однако на начальном этапе Skills будет работать только при установленном английском языке интерфейса браузера.

Теги: google chrome, gemini, браузеры, ии
google chrome, gemini, браузеры, ии
