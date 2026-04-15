«Да здравствует хардкор!»: глава Battlestate Games подтвердил, что не бросит Escape from Tarkov ради Fragmentary Order

Глава Battlestate Games и руководитель разработки Escape from Tarkov у себя в микроблоге прокомментировал недавний анонс хардкорного научно-фантастического мультиплеерного шутера Fragmentary Order.

Источник изображения: Battlestate Games

Напомним, Fragmentary Order создаётся новым коллективом Rant Gaming Studios, который насчитывает более 100 ветеранов игровой индустрии и кинопроизводства. Кто стоит за студией, на анонсе не уточнялось.

Буянов подтвердил, что Rant — его студия, но с Battlestate Games она не связана. Руководитель «всегда мечтал» сделать игру в жанре твёрдой научной фантастики. По его словам, идея Fragmentary Order вертелась у него в голове годами.

«Вдохнуть жизнь в новую вселенную с подходом предсказания будущего. И, конечно, добавить что-то новое в жанр, как я сделал с Tarkov. Теперь моя жизнь стала вдвое сложнее», — посетовал Буянов.

Источник изображения: Rant Gaming Studios

Руководитель также успокоил тех, кто переживал, что анонс Fragmentary Order может означать отход Буянова от дальнейшего развития Escape from Tarkov: «Escape from Tarkov — моя жизнь».

«Я также продолжу работать над [Escape from Tarkov] со своей семьёй в BSG, несмотря ни на что. Тарков навсегда. Спасибо вам за поддержку, и да здравствует хардкор!» — пожелал Буянов.

Fragmentary Order создаётся для PC. Обещают мультиплеерный тактический боевой симулятор следующего поколения, детальную проработку оружия, просторные карты, транспортные средства и первые публичные тестирования в 2026 году.

Теги: fragmentary order, rant gaming studios, cor3, шутер
