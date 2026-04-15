Исследование показало, что многие сайты продолжают сохранять файлы cookie даже после запрета

В последние годы при входе на некоторые сайты появляются всплывающие окна, предлагающие либо согласиться на сохранение рекламных файлов cookie на компьютере, либо отклонить их. Как выяснилось, на практике технологические гиганты просто игнорируют требования посетителей ресурсов, потому что платить штрафы экономически выгоднее.

Технологические гиганты продолжают сохранять файлы cookie, которые используются для слежения, даже если пользователи явно их отклоняют, гласят результаты исследования, проведённого американской компанией webXray, — в Google, Microsoft и Meta выводы экспертов отвергли.

После многолетних жалоб на то, что в предназначенных для управления файлами cookie всплывающих окнах приводятся слишком сложные формулировки, регулирующие органы настояли, что необходимо давать пользователям простой способ отказываться от них. Тем не менее, почти двести рекламных сервисов игнорируют это действие пользователя, показала проведённая в марте 2026 года проверка.

Из всей выборки 55 % сайтов сохраняют файлы cookie даже после того, как пользователи от них явно отказались, а 78 % всплывающих окон просто не дают посетителю сайта надлежащего выбора. Такие нарушения могут грозить рекламным компаниям штрафами в размере около $5,8 млрд, подсчитали в webXray. На сайтах, где используются рекламные сети Google или Microsoft, команда на сохранение файлов cookie отдаётся даже после получения запрета на это действие.

Эти действия авторы исследования обнаружили непосредственно в открытом сетевом трафике, то есть нарушители даже не прилагают существенных усилий, чтобы это скрыть. Сеть Microsoft игнорирует около половины сигналов на отказ от слежки и продолжает отслеживать пользователей на 35 % клиентских сайтов — штраф за эти нарушения может составить около $390 млн. В сети Google отказ от слежки игнорируется в 86 % случаев, сама слежка производится на 71 % сайтов, что могло бы грозить штрафом в размере $2,31 млрд. Реализация Meta выделяется тем, что её код вообще не проверяет сигналы на отказ от слежки; на сайтах, где такие сигналы всё-таки фиксируются, они игнорируются в 69 % случаев; в 21 % случаев пользователей активно отслеживают — Meta могла бы заплатить за такие действия штраф в размере до $9,3 млрд.

Основатель и гендиректор webXray Тимоти Либерт (Timothy Libert), который ранее работал в Google, добавил, что поисковый гигант вообще не различает налоги и штрафы. Все три технологических гиганта заявили, что авторы исследования сделали неверные выводы. В Microsoft напомнили, что некоторые файлы cookie необходимы для функциональности сайта; в Meta добавили, что в определённых реализациях сайты могут игнорировать команды на отказ от отслеживания.

Материалы по теме
Google закрыла дыру в Chrome: украденные cookie теперь бесполезны
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети
Copilot роется в конфиденциальных письмах пользователей в обход защиты — Microsoft назвала это багом
Apple давит на блогера из-за утечки iOS 26 — требует раскрыть источники
Подразделение Microsoft в России признано банкротом
Российские сайты и сервисы стали ухудшать работу для пользователей VPN
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.