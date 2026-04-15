Исследование показало, что многие сайты продолжают сохранять файлы cookie даже после запрета

В последние годы при входе на некоторые сайты появляются всплывающие окна, предлагающие либо согласиться на сохранение рекламных файлов cookie на компьютере, либо отклонить их. Как выяснилось, на практике технологические гиганты просто игнорируют требования посетителей ресурсов, потому что платить штрафы экономически выгоднее.

Технологические гиганты продолжают сохранять файлы cookie, которые используются для слежения, даже если пользователи явно их отклоняют, гласят результаты исследования, проведённого американской компанией webXray, — в Google, Microsoft и Meta✴ выводы экспертов отвергли.

После многолетних жалоб на то, что в предназначенных для управления файлами cookie всплывающих окнах приводятся слишком сложные формулировки, регулирующие органы настояли, что необходимо давать пользователям простой способ отказываться от них. Тем не менее, почти двести рекламных сервисов игнорируют это действие пользователя, показала проведённая в марте 2026 года проверка.

Из всей выборки 55 % сайтов сохраняют файлы cookie даже после того, как пользователи от них явно отказались, а 78 % всплывающих окон просто не дают посетителю сайта надлежащего выбора. Такие нарушения могут грозить рекламным компаниям штрафами в размере около $5,8 млрд, подсчитали в webXray. На сайтах, где используются рекламные сети Google или Microsoft, команда на сохранение файлов cookie отдаётся даже после получения запрета на это действие.

Эти действия авторы исследования обнаружили непосредственно в открытом сетевом трафике, то есть нарушители даже не прилагают существенных усилий, чтобы это скрыть. Сеть Microsoft игнорирует около половины сигналов на отказ от слежки и продолжает отслеживать пользователей на 35 % клиентских сайтов — штраф за эти нарушения может составить около $390 млн. В сети Google отказ от слежки игнорируется в 86 % случаев, сама слежка производится на 71 % сайтов, что могло бы грозить штрафом в размере $2,31 млрд. Реализация Meta✴ выделяется тем, что её код вообще не проверяет сигналы на отказ от слежки; на сайтах, где такие сигналы всё-таки фиксируются, они игнорируются в 69 % случаев; в 21 % случаев пользователей активно отслеживают — Meta✴ могла бы заплатить за такие действия штраф в размере до $9,3 млрд.

Основатель и гендиректор webXray Тимоти Либерт (Timothy Libert), который ранее работал в Google, добавил, что поисковый гигант вообще не различает налоги и штрафы. Все три технологических гиганта заявили, что авторы исследования сделали неверные выводы. В Microsoft напомнили, что некоторые файлы cookie необходимы для функциональности сайта; в Meta✴ добавили, что в определённых реализациях сайты могут игнорировать команды на отказ от отслеживания.