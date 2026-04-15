Microsoft сняла с производства большие сенсорные экраны Surface Hub

Microsoft снимет с производства офисные сенсорные терминалы для совместной работы Surface Hub 3, а новая модель Surface Hub 4 вообще не увидит свет, сообщил ресурс Windows Central со ссылкой на собственные информированные источники.

Крупноформатная цифровая доска со встроенным ПК была впервые анонсирована в 2015 году, незадолго до дебюта Windows 10 и предлагалась с экранами диагональю 50 и 85 дюймов по цене $8000 и $20 000 соответственно. Проект пережил руководителя профильного подразделения Паноса Паная (Panos Panay), который в 2023 году перешёл из Microsoft в Amazon; в Лету канули также моноблок Surface Studio, двухэкранный смартфон Surface Duo и наушники Surface.

За десять лет существования терминалов Surface Hub компания Microsoft несколько раз обновляла модели, в том числе реализовала модульную конструкцию с возможностью заменять внутренние компоненты, в том числе процессор и материнскую плату — без замены дорогостоящего дисплея. Surface Hub, который Microsoft позиционировала как проект офиса будущего, так и не оправдал свою чрезмерно высокую стоимость, и окончательно он подтвердил свою невостребованность с приходом пандемии.

Microsoft и её дилеры продолжат продавать оставшиеся запасы Surface Hub 3. Поддержка драйверов и прошивки для Surface Hub 2S и Hub 3 будет действовать как минимум до 2027 года.