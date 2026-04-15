«Яндекс» выпустила «ТВ Станцию miniLED» — «самый доступный» телевизор в премиум-сегменте

«Яндекс» представил «ТВ Станцию MiniLED» с Алисой — новую модель линейки премиальных телевизоров на платформе YaOS Х. Благодаря поддержке ИИ телевизор «умеет» оптимизировать изображение и звук, помогает проходить игры и понимает команды, заданные в свободной форме.

Источник изображений: «Яндекс»

Доступны версии телевизора с диагональю экрана 55 и 65 дюймов по цене 79 990 и 99 990 руб. соответственно. Это самый доступный телевизор премиум-сегмента компании.

«ТВ Станция MiniLED» получил новые функции YaOS X. Например, передачи некоторых каналов теперь доступны в записи до конца дня. Недосмотренное видео из интернета больше не придётся искать заново — продолжить просмотр можно прямо с главного экрана. Также устройство теперь запоминает, в каких сериалах зритель предпочитает пропускать начальные титры. Кроме того, теперь можно слушать музыку на фоне заставки. Эта опция доступна пока только в «ТВ Станции MiniLED».

Технология вызова функций (Tool calling) позволяет формулировать просьбы ИИ-ассистенту в свободной форме. Управлять голосом можно как самим телевизором, так и многими сторонними сервисами — например, Иви, Wink, Premier или RUTUBE. «Алиса» поможет найти фильмы и сериалы, видеоролики, музыку или трансляции, а также подскажет геймеру как решить головоломку или пройти этап игры.

ИИ-телевизор поддерживает яркость до 650 кд/м2 и частоту до 144 Гц, подстраивая её под тип контента. Технологии Dolby Vision, HDR10 и MEMC обеспечивают более плавное изображение, а технология улучшения качества картинки AI Picture Quality — оптимизирует яркость, контрастность и цветопередачу. Качественный звук обеспечивают четыре динамика общей мощностью 30 Вт с поддержкой Dolby Audio. Также есть режим «Ночной сеанс», в котором «ТВ Станция» адаптирует яркость экрана под освещение, корректирует палитру цветов и приглушает громкие звуки.

Благодаря поддержке протоколов Wi-Fi, Zigbee и Matter «ТВ Станция MiniLED» может использоваться для управления умным домом. Кроме того устройство может использоваться в качестве умной колонки с Алисой.

яндекс, телевизор, ии, алиса
