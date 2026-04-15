Американские ведомства стали игнорировать запрет на сотрудничество с Anthropic — модель Mythos оказалась слишком хороша

Федеральные ведомства и правительственные чиновники США стали негласно игнорировать запрет главы государства Дональда Трампа (Donald Trump) на сотрудничество с компанией Anthropic, стало известно Politico.

Центр стандартов и инноваций в области искусственного интеллекта при Министерстве торговли США сейчас активно тестирует способности передовой ИИ-модели Anthropic Mythos к взлому систем, узнали журналисты издания. Подтвердить эту информацию в Reuters не смогли; в Anthropic, Белом доме и самом Минторге комментариев не предоставили. Сотрудники как минимум трёх комитетов конгресса США за последнюю неделю проводили или запрашивали у Anthropic брифинги, чтобы узнать о возможностях сканирования Mythos киберсистем.

Anthropic обсуждает возможности Mythos даже с самой администрацией Трампа, сообщил накануне сооснователь компании Джек Кларк (Jack Clark). Белый дом не смутил тот факт, что из-за непреодолимых разногласий по контракту Пентагон прекратил сотрудничество с лабораторией. Характер и подробности переговоров Anthropic с правительством США, а также то, какие ведомства участвуют в них, пока установить не удалось.

Anthropic анонсировала ИИ-модель Mythos 7 апреля, объявив её своей самой совершенной системой «для программирования и выполнения агентских задач», сообщил разработчик — модель способна действовать в автономном режиме.