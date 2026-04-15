OpenAI представила GPT-5.4-Cyber — передовую ИИ-модель для защиты от киберугроз

Компания OpenAI анонсировала ИИ-модель GPT-5.4-Cyber. Как и в случае Anthropic Claude Mythos, новинка не предназначена для публичного использования. Вместо этого она ориентирована на поиск уязвимостей и защиту от разного рода киберугроз.

OpenAI заявила, что GPT-5.4-Cyber создана для того, чтобы подготовить почву к появлению более мощных ИИ-моделей позднее в этом году. «Готовясь к появлению более мощных моделей OpenAI в ближайшие месяцы, мы дорабатываем наши алгоритмы специально для обеспечения вариантов их использования в сфере кибербезопасности, начиная с сегодняшнего дня с варианта GPT-5.4, обученного для работы в условиях с возможным возникновением киберугроз», — говорится в сообщении OpenAI.

Доступ к GPT-5.4-Cyber ограничен «самым высоким уровнем» пользователей, которые готовы сотрудничать с OpenAI для аутентификации в качестве специалистов в сфере кибербезопасности. В компании такие ограничения объяснили тем, что новый алгоритм был доработан специально для применения в сфере информационной безопасности и имеет меньше ограничений в плане функциональности, чем стандартная версия алгоритма.

«Разработанная нами версия GPT-5.4 снижает порог отказов для легитимной работы в сфере кибербезопасности и открывает новые возможности для продвинутых защитных рабочих процессов, включая реверс-инжиниринг бинарных файлов, за счёт чего специалисты могут анализировать скомпилированное программное обеспечение на предмет наличия вредоносного кода, уязвимостей и надёжности системы безопасности без необходимости доступа к его исходному коду», — говорится в сообщении OpenAI.

Компания уже начала ограниченное развёртывание GPT-5.4-Cyber среди проверенных поставщиков услуг в сфере ИБ-безопасности, организаций и исследователей. Индивидуальные пользователи для доступа к алгоритму должны подтвердить свою личность на сайте OpenAI, тогда как предприятия могут запросить доступ через менеджера OpenAI.