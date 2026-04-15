Магазин приложений Aptoide обвинил Google в создании монополии

Накануне в отношении Google был подан судебный иск, в котором компанию обвинили в вытеснении конкурирующих магазинов приложений для Android посредством монополизации механизмов их распространения и платёжных систем, что нарушает антимонопольное законодательство США.

Истцом выступает португальская компания Aptoide, которая специализируется на мобильных играх и позиционирует себя как третий по величине в мире магазин приложений для Android. Компания заявила, что добилась бы большего успеха в аспекте цен и политики Google, если бы не испытывала со стороны технологического гиганта «антиконкурентное удушение» — действия, направленные на вытеснение более мелких конкурентов.

Aptoide называет свою площадку «альтернативным магазином приложений для Android» — по состоянию на 2024 год в её каталоге значились около 436 000 наименований, а годовая аудитория составляла более 200 млн пользователей. Платформа предлагает разработчикам более низкие комиссии, а пользователям — более низкие цены, но действия Google наносят ей непоправимый ущерб, поскольку технологический гигант лишает конкурентов эксклюзивного контента от ведущих разработчиков, направляя их в Google Play и навязывая им иные «необходимые» сервисы.

В иске, поданном в федеральный суд Сан-Франциско, запрашивается судебный запрет на антиконкурентные действия и выдвигается требование о компенсации ущерба в трёхкратном размере. В 2014 году компания подала ещё одну жалобу против Google в антимонопольные органы Евросоюза.

В 2023 году американский суд объявил Google виновной в антиконкурентных действиях, а в следующем году судья распорядился о масштабных реформах. Впоследствии компанию, которую также объявили незаконной монополией на рынке веб-поиска, обязали делиться результатами поиска с конкурентами, но оградили от требования продать проекты ОС Android или браузера Chrome. В ноябре 2025 года Google согласилась внести изменения в Android и собственный магазин приложений, чтобы урегулировать затянувшееся на пять лет судебное разбирательство с Epic Games.