Магазин приложений Aptoide обвинил Google в создании монополии

Накануне в отношении Google был подан судебный иск, в котором компанию обвинили в вытеснении конкурирующих магазинов приложений для Android посредством монополизации механизмов их распространения и платёжных систем, что нарушает антимонопольное законодательство США.

Истцом выступает португальская компания Aptoide, которая специализируется на мобильных играх и позиционирует себя как третий по величине в мире магазин приложений для Android. Компания заявила, что добилась бы большего успеха в аспекте цен и политики Google, если бы не испытывала со стороны технологического гиганта «антиконкурентное удушение» — действия, направленные на вытеснение более мелких конкурентов.

Aptoide называет свою площадку «альтернативным магазином приложений для Android» — по состоянию на 2024 год в её каталоге значились около 436 000 наименований, а годовая аудитория составляла более 200 млн пользователей. Платформа предлагает разработчикам более низкие комиссии, а пользователям — более низкие цены, но действия Google наносят ей непоправимый ущерб, поскольку технологический гигант лишает конкурентов эксклюзивного контента от ведущих разработчиков, направляя их в Google Play и навязывая им иные «необходимые» сервисы.

В иске, поданном в федеральный суд Сан-Франциско, запрашивается судебный запрет на антиконкурентные действия и выдвигается требование о компенсации ущерба в трёхкратном размере. В 2014 году компания подала ещё одну жалобу против Google в антимонопольные органы Евросоюза.

В 2023 году американский суд объявил Google виновной в антиконкурентных действиях, а в следующем году судья распорядился о масштабных реформах. Впоследствии компанию, которую также объявили незаконной монополией на рынке веб-поиска, обязали делиться результатами поиска с конкурентами, но оградили от требования продать проекты ОС Android или браузера Chrome. В ноябре 2025 года Google согласилась внести изменения в Android и собственный магазин приложений, чтобы урегулировать затянувшееся на пять лет судебное разбирательство с Epic Games.

Материалы по теме
Google добавила в Chrome функцию Skills для сохранения ИИ-подсказок
Приложение Google для настольных компьютеров теперь доступно пользователям Windows по всему миру
Google начнёт понижать в поисковой выдаче сайты за перехват кнопки «Назад»
Microsoft закроет приложение Outlook Lite уже в следующем месяце
WhatsApp столкнулся с иском пользователей и критикой Маска и Дурова из- за проблем со сквозным шифрованием
ФБР научилось читать удалённые сообщения в Signal
google, android, aptoide, судебное разбирательство
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.