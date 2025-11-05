Google сдалась — Epic Games выбила для разработчиков комиссию в 9 % и свободу для Android

Epic Games, казалось, почти одержала над Google победу — она стала бы полной, отклони Верховный суд апелляцию поискового гиганта. Но накануне обе стороны объявили, что выработали мировое соглашение. Если первоначально рассматривавший дело судья Джеймс Донато (James Donato) утвердит его положения, долгосрочное разбирательство завершится.

Ранее судья Донато вынес судебный запрет, обязывающий Google открыть «Play Маркет» для конкурирующих магазинов приложений, предоставить им доступ к своему собственному каталогу и избавить разработчиков от обязанности пользоваться платёжной системой Google Play. Но эти требования действовали только в США и только три года, а размер комиссий в решении суда вообще не оговаривался.

Теперь Google решила пойти оппонентам навстречу. Стандартный размер комиссии она предложила снизить до 20 % или даже 9 % в зависимости от типа транзакции. Компания также согласилась внести изменения в механизмы работы Android, дать возможность альтернативным магазинам приложений зарегистрироваться в системе и беспрепятственно устанавливать приложения. Google согласилась ввести эти нормы по всему миру, а не только в США; причём не на три года, а на шесть с половиной — до июня 2032 года.

Подробная схема подсчёта комиссионных адаптирована к потребностям разработчиков игр. Например, если пользователь совершает внутриигровую покупку, которая обеспечит ему «более чем незначительное игровое преимущество», то комиссия с такой транзакции составит 20 %; если такого преимущества она не обеспечивает, то ставка будет уже 9 %. Сверх этого со всех транзакций взимается комиссия в размере 5 % просто за факт использования платёжной системы Google Play. Для сравнения, сейчас Google взимает 15 % за транзакции для подписных сервисов; единоразовые покупки облагаются комиссией 15 % для разработчиков с выручкой менее $1 млн в год и 30 % с суммы, превышающей $1 млн в год; с крупными разработчиками заключаются соглашения на отдельных условиях.

Google сохраняет за собой право, но не утверждает, что будет сразу его применять, взимать комиссию с транзакций (таких как вышеупомянутые 20 % и 9 %), даже если они проводятся через альтернативные платёжные системы. Но в случае тех же альтернативных платёжных систем комиссия в 5 % за использование Google Play уже не взимается. Google может потребовать свою долю даже в том случае, если пользователь перешёл на сайт разработчика и заплатил там в течение 24 часов. Epic Games больше не возражает, чтобы Google требовала от разработчиков поддержки платёжной системы Google Play в приложениях, но должны предусматриваться и альтернативные способы оплаты, в том числе с более низкими ценами. Наконец, Google прекратит использовать «экраны страха» — предупреждения о возможных угрозах безопасности, представляемых приложениями из сторонних источников.

Сохраняется многое из того, что Epic Games удалось достичь в ходе судебной тяжбы. Google, например, больше не может предлагать производителям устройств, операторам связи и разработчикам финансовые стимулы за эксклюзивный характер сотрудничества с Google Play. Тезисы мирового соглашения стороны представят судье Донато завтра, 6 ноября. Если он одобрит эти положения, в экосистеме Android произойдут некоторые сдвиги в лучшую сторону — возможно, они повлияют на работу других крупных экосистем, в том числе Apple, Sony, Microsoft, Nintendo и Valve.