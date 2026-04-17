МТС Exolve: как ставка на self-service за год изменила рынок коммуникаций для бизнеса

Год назад в МТС Exolve сделали акцент на развитии self-service-подхода, позволив самозанятым, компаниям и индивидуальным предпринимателям самостоятельно заключать договоры и подключать сервисы на платформе — без привлечения IT-специалистов. Спустя год вместе с руководителем продуктового портфеля МТС Exolve Леонидом Тараскиным разбираемся, как это решение повлияло на бизнес и какие результаты принесло.

Платформа МТС Exolve, предназначенная для создания собственных приложений для взаимодействия с клиентами, в 2025 году обеспечила «бесшовную» интеграцию с порталом «Госуслуги» и системами электронного документооборота (ЭДО). Это значительно повысило удобство, безопасность и скорость подписания договоров в личном кабинете, а следовательно — запуск в коммерческую эксплуатацию необходимых для предприятий среднего и малого бизнеса коммуникационных сервисов.

По состоянию на январь 2026 года в России насчитывается более 6,8 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, в работе которых задействовано более 20 млн человек. Этот сегмент бизнеса всё активнее внедряет новые технологии, в том числе и в сфере коммуникаций. Специалисты отметили, что простота, скорость и понятный интерфейс, отлично работающие в B2C, оказались востребованы и в B2B2C-коммуникациях для сегмента МСП. Это стало стимулом пересмотреть уровень доступности платформенных решений для оперативного использования, чтобы в итоге дать рынку инструмент для самостоятельного запуска сложных сервисов.

От роста регистраций до кастомных решений

Благодаря интеграции API платформы МТС Exolve с «Госуслугами» и ЭДО время от регистрации до коммерческого запуска сократилось в разы. Если раньше эта процедура занимала несколько дней, а то и недель, то сейчас предприниматель тратит в среднем около 3 часов. Это существенное изменение, позволяющее лучше планировать и понимать сроки своих проектов. Скорость, с которой бизнес получает доступ к коммуникационным сервисам, оказалась настолько впечатляющей, что по результатам внедрения сервиса саморегистрации число активных аккаунтов МСП выросло в 5 раз за год. В МТС Exolve решили не останавливаться на достигнутом и запустили аналогичное направление в виртуальной АТС, в результате чего уже со второго месяца фиксировали рост новых подключений, а ещё через полгода доля пользователей увеличилась в 2 раза.

В этом году к текущим сервисам, доступным на платформе, добавили роботов нового поколения. Принципиально новый сервис был выпущен в феврале 2026 года. Роботы нового поколения действуют как AI-агенты: понимают смысл высказываний клиентов, распознают намерения, ведут естественный диалог, помнят контекст, взаимодействуют с внешними системами и принимают решения в рамках заданной бизнес-логики. В ряде случаев они позволяют заменить операторов, а также снижают количество ошибок и уходят от жёстких сценариев, характерных для классических IVR, скриптовых решений и роботов предыдущих версий. За неполные 3 месяца появилось более 100 новых клиентов, 70 % из которых самостоятельно собирают сценарии автоматизации, активно пользуясь тем, что решение обеспечивает бесшовную интеграцию с другими сервисами платформы, включая отправку SMS, интеллектуальную проверку номеров, детектирование автоинформаторов и другие инструменты, повышающие эффективность голосовых кампаний.

Self-service в МТС Exolve привлёк внимание и крупного бизнеса: технические специалисты тестируют платформу и, убедившись в эффективности, выходят на обсуждение индивидуальных решений и кастомных интеграций.

От сценариев в один клик до омниканальности

Сейчас на платформе более 400 новых клиентов из сегмента МСП. Они используют не только такие традиционные телеком-услуги, как статическая переадресация звонков и информационные рассылки, но и активно пробуют новые инструменты, улучшающие экономику бизнеса: «Умную проверку номеров», интеллектуальную переадресацию, интеграцию SIP-связи через мобильный SDK. «Мы фиксируем, что доля клиентов, применяющих два и более сервисов одновременно, достигла 15 %, и она растёт, что подтверждает востребованность платформенного подхода», — говорит Леонид Тараскин.

С помощью «Умной проверки номеров» предприниматели обеспечивают гигиену своих клиентских баз. Только за последний квартал за счёт отсева неактуальных номеров конверсия дозвона в некоторых кейсах выросла на 20 %.

В планах компании — улучшение и персонализация онбординга, запуск обновлённой «песочницы» с low-/no-code-редактором для тестирования платформенных функций без навыков разработки, а также кросс-функциональное взаимодействие продуктов.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы добавить быстрые сценарии с участием новых роботов МТС Exolve прямо в ЛК API платформы. Таким образом мы хотим упростить использование сложных автоматизаций, ведь тогда они станут доступны в пару касаний, — рассказывает Леонид Тараскин. — В конструкторе роботов появились улучшенные инструменты повышения контактности, любой предприниматель сможет автоматизировать большинство рутинных задач в области коммуникации. Кроме этого, можно анализировать тысячи клиентских диалогов и строить прозрачные, доверительные отношения с клиентами».

Сегмент малого и среднего предпринимательства получает enterprise-решения за счёт того, что такие платформенные сервисы, как МТС Exolve, обеспечивают доступность сложных коммуникационных решений и более широкое применение ИИ-инструментов. Очевидно, что компании, использующие современные инструменты, получают и стратегическое преимущество на рынке, и глубокое понимание потребностей клиентов, что в конечном счёте приводит к улучшению клиентского сервиса и росту продаж.