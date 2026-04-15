Samsung без анонсов повысила цены на смартфоны и планшеты

Компания Samsung, не делая никаких заявлений, резко повысила цены на некоторые из смартфонов и большинство планшетных компьютеров в США. Это может указывать, что новые модели корейского производителя уже на старте продаж будут дороже, чем прошлогодние.

Смартфоны Samsung Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra не подорожали, потому что на старте продаж они стоили дороже своих предшественников. Складной смартфон Galaxy Z Flip 7 со встроенным накопителем на 512 Гбайт подорожал с $1219,99 до $1299,99; субфлагманский Galaxy S25 FE на 256 Гбайт стал дороже с $709,99 до $749,99; тонкий Galaxy S25 Edge (512 Гбайт) теперь продаётся не за $1219,99, а за $1299,99. Не поднялись в цене и прошлогодние флагманы Galaxy S25, S25 Plus и S25 Ultra — это уже не самое интересное предложение даже с существующими ценниками, поэтому и подорожание их едва ли было бы оправданным.

А вот в сегменте планшетных компьютеров всё серьёзнее — компания, как указывает ресурс PhoneArena, подняла цены на все планшеты, которые сейчас продаются в США: Galaxy Tab S11, S11 Ultra, S10 FE, S10 FE Plus, S10 Lite, S10 Plus, A11 Plus и A11+ 5G. К примеру, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra подорожал с $1619,99 до $1899,99 для версии с накопителем 1 Тбайт, то есть прибавил в цене сразу $280, ослабив тем самым свою конкурентоспособность относительно Apple iPad Pro на чипе M5. Самым абсурдным решением представляется прибавка в $180 для модели Galaxy Tab S10+, вышедшей ещё в 2024 году — $1119,99 до $1299,99 за вариант на 512 Гбайт.

Всё это неизбежно повлияет на потребительский спрос, и не исключается, что вскоре Samsung придётся реализовывать подорожавшие модели со скидками. Зато новые смартфоны и планшеты, которые компания выпустит в этом году, поступят в продажу явно с более высокими ценниками, чем их прошлогодние предшественники.