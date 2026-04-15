Xiaomi представила бюджетные Redmi R70 и R70m с процессорами Unisoc T8300, 13-Мп камерами и ёмкими батареями

Компания Xiaomi под брендом Redmi представила сегодня в Китае два новых смартфона среднего уровня — Redmi R70 и Redmi R70m. Оба устройства имеют практические одинаковые характеристики и отличаются лишь ёмкостью батарей.

Модель Redmi R70 предлагает 6,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600 × 720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 800 кд/м2. В основе устройства используется процессор Unisoc T8300 (два ядра Cortex-A78 с частотой 2,2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц; графика Mali-G57 MP2; есть поддержка 5G). В смартфоне используется оперативная памяти LPDDR4X в объёме 4, 6 и 8 Гбайт. Устройство также предлагает 128 и 256 Гбайт постоянной памяти UFS 2.2.

Redmi R70 оснащён основной 13-мегапиксельной камерой. Спереди находится датчик на 8 Мп. Устройство получило батарею ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт и реверсивной проводной на 7,5 Вт.

Модель Redmi R70m в свою очередь оснащена батареей на 6300 мА·ч. Все остальные характеристики устройства точно такие же, как у модели R70.

Redmi R70 предлагается в конфигурациях с 4/128 Гбайт, 6/128 Гбайт, 6/256 Гбайт и 8/256 Гбайт памяти. Цены начинаются с 1599 юаней (около $234).

Модель Redmi R70m предлагает конфигурации 6/128 Гбайт, 6/256 Гбайт, 8/256 Гбайт и 12/256 Гбайт памяти. Стоимость смартфона стартует с 1799 юаней (около $236). Обе модели предлагаются в чёрном, белом, синем и фиолетовом цветах корпуса.