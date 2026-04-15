Xiaomi представила бюджетные Redmi R70 и R70m с процессорами Unisoc T8300, 13-Мп камерами и ёмкими батареями

Компания Xiaomi под брендом Redmi представила сегодня в Китае два новых смартфона среднего уровня — Redmi R70 и Redmi R70m. Оба устройства имеют практические одинаковые характеристики и отличаются лишь ёмкостью батарей.

Модель Redmi R70 предлагает 6,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600 × 720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 800 кд/м2. В основе устройства используется процессор Unisoc T8300 (два ядра Cortex-A78 с частотой 2,2 ГГц, шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц; графика Mali-G57 MP2; есть поддержка 5G). В смартфоне используется оперативная памяти LPDDR4X в объёме 4, 6 и 8 Гбайт. Устройство также предлагает 128 и 256 Гбайт постоянной памяти UFS 2.2.

Redmi R70 оснащён основной 13-мегапиксельной камерой. Спереди находится датчик на 8 Мп. Устройство получило батарею ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт и реверсивной проводной на 7,5 Вт.

Модель Redmi R70m в свою очередь оснащена батареей на 6300 мА·ч. Все остальные характеристики устройства точно такие же, как у модели R70.

Redmi R70 предлагается в конфигурациях с 4/128 Гбайт, 6/128 Гбайт, 6/256 Гбайт и 8/256 Гбайт памяти. Цены начинаются с 1599 юаней (около $234).

Модель Redmi R70m предлагает конфигурации 6/128 Гбайт, 6/256 Гбайт, 8/256 Гбайт и 12/256 Гбайт памяти. Стоимость смартфона стартует с 1799 юаней (около $236). Обе модели предлагаются в чёрном, белом, синем и фиолетовом цветах корпуса.

Материалы по теме
Xiaomi выпустила Redmi G Pro 32U 2026 — 31,5-дюймовый игровой двухрежимный QD-Mini-LED-монитор за $470
Xiaomi повысила цены на смартфоны Redmi K90 Pro Max и Redmi Turbo 5 в Китае
Xiaomi представила доступного конкурента MacBook Pro на процессоре Intel Panther Lake
Samsung без анонсов повысила цены на смартфоны и планшеты
Samsung тоже увеличила объёмы продаж смартфонов на падающем рынке, по версии IDC
В первом квартале продажи складных смартфонов в России подскочили на 32 %
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.