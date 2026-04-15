Microsoft представила облегчённый ИИ-генератор изображений MAI-Image-2-Efficient

Microsoft анонсировала обновлённую версию модели искусственного интеллекта, которая генерирует изображения по текстовым запросам, — она получила название MAI-Image-2-Efficient. Она и её предшественница MAI-Image-2 генерируют качественные фотореалистичные картинки, при этом новая работает на 22 % быстрее и вчетверо эффективнее.

В марте Microsoft запустила на платформах Copilot, Bing Image Creator и MAI Playground генератор изображений MAI-Image-2, который занял в рейтинге Arena.ai третье место среди себе подобных. Недавно компания расширила доступ к ней, добавив её на платформу Foundry наряду с MAI-Voice-1 и MAI-Transcribe-1. Обновлённая MAI-Image-2-Efficient создана для случаев, когда необходимо нечто быстрое, масштабируемое и не влекущие неоправданных расходов ресурсов. Если не требуется высокая точность изображений, MAI-Image-2-Efficient оказывается оптимальным вариантом — она пригодится для генерации иллюстраций в соцсетях, создания макетов-заглушек и миниатюр продуктов; то есть в тех случаях, когда скорость и объём контента важнее пиксельной точности.

Microsoft MAI-Image-2, напротив, проявляет себя во всей красе, когда востребован, например, качественный портрет героя, кинематографическая сцена и внимание к деталям, а аспект скорости отходит на второй план. Обновлённая MAI-Image-2-Efficient по ряду параметров превосходит не только предшественницу от самой Microsoft, но также работает на 40 % быстрее таких систем как Google Gemini 3.1 Flash, Gemini 3.1 Flash Image и Gemini 3 Pro Image.

Разработчики уже могут подключать MAI-Image-2-Efficient на платформах Microsoft Foundry и MAI Playground. Стоимость её работы составляет $5 за 1 млн входящих и $19,50 за 1 млн выходящих токенов — для сравнения, стоимость использования MAI-Image-2 составляет $5 и $33 соответственно. Скоро MAI-Image-2-Efficient появится в Copilot, Bing и на других платформах.