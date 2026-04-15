Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Переработанная функция Windows Recall вс...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Переработанная функция Windows Recall всё ещё не отвечает требованиям безопасности

Когда Microsoft только анонсировала функцию Recall, которая использует ИИ-алгоритмы и фиксирует практически все действия пользователя Windows, её назвали «катастрофой» для кибербезопасности и «кошмаром для конфиденциальности». После бурной негативной реакции софтверный гигант отложил внедрение этого нововведения, потратив год на перепроектирование Recall. Однако обновлённая ИИ-функция, как оказалось, по-прежнему не отвечает требованиям безопасности и конфиденциальности.

Источник изображения: Miicrosoft

Эксперт по кибербезопасности Александр Хагена (Alexander Hagenah) создал инструмент TotalRecall Reloaded, которые извлекает и отображает данные, собранные функцией Recall. Это обновлённая версия инструмента TotalRecall, который наглядно показал слабые места функции Recall до того, как Microsoft взялась за её переделывание.

Софтверный гигант сосредоточился на создании защищённого хранилища, предназначенного для хранения собранных с помощью Recall данных. Оно использует аутентификацию через Windows Hello и изолированную среду на основе виртуализации. Для доступа к данным и активации Recall пользователь должен пройти аутентификацию по лицу или отпечатку пальца. Это ограничение введено для того, чтобы не позволить вредоносному программному обеспечению получить доступ к пользовательским данным.

«Моё исследование показало, что хранилище действительно существует, но граница доверия заканчивается слишком рано. TotalRecall Reloaded позволяет скрытому вредоносному ПО подключиться», — рассказал Хагена. Он добавил, что TotalRecall Reloaded способен скрытно работать в фоновом режиме и активировать временную шкалу Recall, вынуждая пользователя пройти аутентификацию через Windows Hello. После прохождения аутентификации TotalRecall Reloaded может извлечь всё, что когда-либо фиксировалось с помощью Recall. «Именно такой сценарий архитектура Microsoft должна была ограничить», — добавил исследователь.

Функция Recall хранит гораздо больше, чем просто снимки экрана. На скриншотах можно обнаружить тексты, когда-либо просматриваемые пользователем на экране, сообщения в чатах, электронные письма, документы и др. Вероятно, Microsoft потребуется больше времени, чтобы доработать Recall перед масштабным внедрением.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: recall, microsoft, конфиденциальность, windows
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
