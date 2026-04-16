В России утвердили параметры локализации для интегральных схем

Правительство РФ скорректировало требования к локализации интегральных схем, утвердив двухуровневую балльную систему и переходный период. Соответствующие изменения будут внесены в постановление №719, которое устанавливает комплексные требования к подтверждению производства отечественных интегральных схем и вводит переходный период.
Опубликованный на портале правовых актов документ указывает на то, что производителям потребуется набирать баллы за каждый отдельный процесс производства интегральных схем. Изменения вступят в силу 1 января 2027 года.
Изменения в постановление правительства №719 обсуждались в Минпромторге с июля прошлого года. Планировался кардинальный пересмотр системы оценки локализации микросхем со смещением фокуса с разработки чипов в России на реальное производство, корпусирование и модернизацию на территории страны. На тот момент предлагалось введение трехуровневой системы. Для признания продукции первого уровня необходимо набрать 100 баллов до 2035 года, т.е. выполнить все поставленные условия. Второй и третий уровни требовали набрать 55 и 36 баллов соответственно. Там также присутствовал поэтапный график перехода на использование отечественных компонентов, таких как фоторезисторы, корпуса и подложки, фотошаблоны.
В отличие от предыдущей версии постановления, в новом проекте осталось только два уровня локализации интегральных схем. К первому предлагается отнести продукцию с полным циклом производства пластин и использованием фотошаблонов и монокристаллов, а ко второму — продукцию без этих операций. Итоговый балл формируется из трёх составляющих — доли выполненных в стране технологических операций, доли использования отечественных компонентов и доли российского программного обеспечения и сложнофункциональных блоков.
Для наиболее сложных схем второго уровня, которые производятся по техпроцессу 28 нм и меньше, предусмотрены поэтапно повышающиеся пороги: от 21 балла в 2027 году до 36 баллов в 2038 году. При этом ранее выданные реестровые записи для продукции первого и второго уровней сохранят силу до окончания срока их действия, а разные пункты постановления будут вступать в силу в разное время с 1 июля 2026 года по 1 января 2027 года.
