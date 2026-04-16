ИИ-агенты в GitHub могут красть учётные данные, выяснили исследователи

Исследователи безопасности из Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University, JHU) успешно осуществили взлом ИИ-агентов Anthropic, Google и Microsoft, интегрированных в платформу GitHub Actions, используя новый тип атаки с внедрением промптов. Несмотря на получение вознаграждений за обнаружение уязвимостей, ни одна из компаний не предоставила комментариев и не раскрыла номера идентификаторов уязвимостей (CVE), оставив многих пользователей в неведении относительно угрозы кражи их учётных данных.

Группа учёных под руководством Аонана Гуана (Aonan Guan) продемонстрировала, как злоумышленники могут перехватывать управление агентами Claude Code Security, Gemini CLI Action и GitHub Copilot. Как сообщает The Register, внедряя вредоносные инструкции в заголовки pull-запросов (PR) или комментарии к задачам, атакующие заставляли ИИ выполнять команды оболочки и раскрывать чувствительные данные, такие как API-ключи и токены доступа. Хотя все три компании признали проблему, выплатив вознаграждение, они ограничились внутренними исправлениями, не опубликовав официальных рекомендаций для широкой аудитории. По словам Гуана, такое решение опасно, так как разработчики, использующие уязвимые версии ПО, могут никогда не узнать о наличии проблем, связанных с безопасностью.

Метод атаки, названный Comment and Control (комментируй и контролируй), эксплуатирует автоматическую обработку данных ИИ-агентами, которые считывают заголовки и комментарии в GitHub. Злоумышленнику достаточно встроить команду в текст запроса, чтобы агент выполнил её в среде GitHub Actions и опубликовал результат, содержащий украденные токены в виде комментария.

Первой мишенью исследователей стал агент от Anthropic, который анализирует код на наличие уязвимостей. Гуан обнаружил, что система обрабатывает заголовки PR как часть контекста задачи, что позволило ему выполнить команду «whoami» и получить ответ в виде комментария к безопасности. После доказательства возможности кражи более чувствительных данных, таких как ключи API, компания выплатила вознаграждение $100 и повысила уровень критичности уязвимости до 9.4, а в документации появилось предупреждение о том, что инструмент не защищён от инъекций и должен использоваться только для доверенных запросов.

При тестировании агента Google Gemini команда применила схожую тактику, добавив фальшивый раздел «доверенного контента» в комментарии к задаче. Это позволило переопределить инструкции безопасности модели и заставить её опубликовать ключ GEMINI_API_KEY в открытом доступе. Google оценила находку в $1337 и указала имена всех соавторов исследования в списке благодарностей.

Наиболее сложной целью оказался автономный ИИ-помощник GitHub Copilot от Microsoft, обладающий многоуровневой системой защиты, включая фильтрацию окружения и сетевой экран. Исследователям пришлось использовать скрытые HTML-комментарии, невидимые для человека, чтобы передать вредоносные инструкции при назначении задачи агенту. Хотя Microsoft изначально назвала проблему известной, однако в итоге выплатила $500 после доказательства концепции.

Материалы по теме
Учёные подтвердили: частое использование ИИ влияет на мозг и снижает качество работы
ИИ-агенты оказались уязвимы перед атаками на маршрутизаторы
Anthropic открыла ограниченный доступ к модели Claude Mythos Preview — она автономно ищет дыры в ПО, и уже нашла тысячи уязвимостей
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует
Новый ИИ-помощник Adobe может использовать приложения Creative Cloud для выполнения задач
Google выпустила приложение Gemini для macOS
Тренды 🔥
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Власти Китая планируют запретить поставки в США оборудования для производства солнечных панелей
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности 6 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 5 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.