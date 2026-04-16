Новая версия Starship прошла огневые испытания в преддверии майского старта

Компания SpaceX успешно провела полномасштабные статические огневые испытания верхней ступени ракеты-носителя Starship Version 3 (V3). Это стало важным этапом подготовки к первому тестовому полёту новой версии корабля, который запланирован на начало или середину мая 2026 года.

Ожидаемый запуск станет 12-м тестовым полётом этого многоразового ракетного комплекса, в котором первая и вторая ступени впервые в мире смогут возвращаться на Землю на собственных двигателях для последующих многократных запусков. Этот полёт также станет первым для модернизированной и более мощной ракеты, грузоподъёмность которой увеличена почти в три раза за счёт новых ракетных двигателей. На низкую околоземную орбиту Starship V3 сможет доставлять более 100 т полезной нагрузки.

Статические огневые испытания верхней ступени состоялись чуть более суток назад. Первая ступень в усечённой по двигателям конфигурации была испытана в конце марта. Тогда из-за проблем с наземным оборудованием испытания были прерваны раньше срока, хотя сама ракета проблем не испытывала. Компания высоко оценивает готовность ракеты к двенадцатому тестовому полёту. Надеемся, в мае это произойдёт. Запуск уже два раза переносился и дальше тянуть плохо. На ракете Starship строится вся программа по возвращению человека на Луну и сроки очень и очень поджимают.

Верхняя ступень ракеты — непосредственно корабль Starship V3 — также сыграет роль посадочного лунного модуля, доставив астронавтов на поверхность спутника. В 2027 году в ходе миссии Artemis III корабль на орбите Земли произведёт тестовую стыковку с пилотируемым кораблём NASA Orion. Если всё пройдёт по плану, в конце 2028 года Starship V3 отправится к Луне, где спустит астронавтов на её поверхность в ходе миссии Artemis IV. NASA пообещало вернуть человека на Луну до окончания президентского срока Дональда Трампа, который будет оставаться у власти до конца января 2029 года.