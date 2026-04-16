Новая версия Starship прошла огневые испытания в преддверии майского старта

Компания SpaceX успешно провела полномасштабные статические огневые испытания верхней ступени ракеты-носителя Starship Version 3 (V3). Это стало важным этапом подготовки к первому тестовому полёту новой версии корабля, который запланирован на начало или середину мая 2026 года.

Источник изображения: SpaceX

Ожидаемый запуск станет 12-м тестовым полётом этого многоразового ракетного комплекса, в котором первая и вторая ступени впервые в мире смогут возвращаться на Землю на собственных двигателях для последующих многократных запусков. Этот полёт также станет первым для модернизированной и более мощной ракеты, грузоподъёмность которой увеличена почти в три раза за счёт новых ракетных двигателей. На низкую околоземную орбиту Starship V3 сможет доставлять более 100 т полезной нагрузки.

Статические огневые испытания верхней ступени состоялись чуть более суток назад. Первая ступень в усечённой по двигателям конфигурации была испытана в конце марта. Тогда из-за проблем с наземным оборудованием испытания были прерваны раньше срока, хотя сама ракета проблем не испытывала. Компания высоко оценивает готовность ракеты к двенадцатому тестовому полёту. Надеемся, в мае это произойдёт. Запуск уже два раза переносился и дальше тянуть плохо. На ракете Starship строится вся программа по возвращению человека на Луну и сроки очень и очень поджимают.

Верхняя ступень ракеты — непосредственно корабль Starship V3 — также сыграет роль посадочного лунного модуля, доставив астронавтов на поверхность спутника. В 2027 году в ходе миссии Artemis III корабль на орбите Земли произведёт тестовую стыковку с пилотируемым кораблём NASA Orion. Если всё пройдёт по плану, в конце 2028 года Starship V3 отправится к Луне, где спустит астронавтов на её поверхность в ходе миссии Artemis IV. NASA пообещало вернуть человека на Луну до окончания президентского срока Дональда Трампа, который будет оставаться у власти до конца января 2029 года.

Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье
Тестовый полёт космического корабля SpaceX Starship V3 в очередной раз перенесён на месяц
SpaceX впервые провела огневые испытания новейшей версии ускорителя Super Heavy — такой долетит даже до Луны
SpaceX без объяснения причин перенесла запуск нового Starship с марта на апрель
Астероид Апофис подлетит рекордно близко к Земле в 2029 году — ниже орбиты многих спутников
Amazon поглотила спутникового оператора Globalstar за $11,57 млрд и договорилась о сотрудничестве с Apple
Теги: starship, spacex, огневые испытания
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Власти Китая планируют запретить поставки в США оборудования для производства солнечных панелей
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности 6 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 5 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.