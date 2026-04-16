Nvidia представила ИИ-модели для калибровки и исправления ошибок у квантовых компьютеров

Nvidia анонсировала семейство моделей искусственного интеллекта Ising, предназначенных для решения основной проблемы современных квантовых компьютеров — слишком большого числа допускаемых ими ошибок, чтобы эти компьютеры могли использоваться наравне с традиционными.

Лежащие в основе квантовых компьютеров кубиты по своей природе чрезвычайно хрупки и подвержены ошибкам — информационный шум может возникать под действием таких факторов окружающей среды как звуковые возмущения, свет, тепло и влияние других кубитов. Всё это может приводить к декогеренции, то есть потере кубитами необходимого для работы компьютера квантового состояния. В результате в вычислениях возникают ошибки, которые влияют на точность результатов всей системы. Даже лучшие из современных квантовых процессоров допускают одну ошибку примерно на тысячу операций, и чтобы сделать их полезными в научных и корпоративных задачах, данное число необходимо снизить до одной ошибки на триллион операций и даже меньше — и помочь в решении этой задачи способны технологии ИИ.

Первые из двух представленных Nvidia моделей ИИ позволяют вмешиваться в работу квантовых компьютеров на двух этапах: калибровки и декодирования результатов. Сегодня калибровку квантовых компьютеров осуществляют операторы или простые алгоритмы — в обоих случаях точность может страдать, калибровка — занимать несколько дней и недостаточно хорошо масштабироваться. Даже с системой из сотни кубитов задача о калибровке представляется крайне непростой, а для запуска коммерческих квантовых систем их должно быть несколько миллионов. Решать её в Nvidia предлагают с помощью Ising Calibration — визуальной языковой модели на 35 млрд параметров, которая, будучи в 15 раз меньше других подобных систем, автоматизирует процесс калибровки, управляя ИИ-агентами. В результате время на калибровку сокращается от нескольких дней до нескольких часов.

На втором этапе Nvidia предлагает использовать ИИ в предварительном декодировании результатов вычислений на квантовом компьютере — эту задачу компания хочет поручить свёрточной нейросети Ising Decoding. Сегодня значительная часть задачи по декодированию выполняется с помощью библиотеки PyMatching с открытым исходным кодом на Python и C++, в которой используется алгоритм минимально-весового идеального сопоставления (Minimum-Weight Perfect Matching), помогающий выявлять и исправлять ошибки. Ising Decoding совместима с PyMatching и другими декодерами, чью работу она призвана ускорить. Компания разработала два варианта этой модели: один оптимизирован для скорости и выполняет свою задачу в 2,5 раза быстрее альтернативных решений; а второй обеспечивает трёхкратный прирост точности. Кроме того, моделям Ising Decoding требуется в десять раз меньше исходных данных для работы.

В дальнейшем Nvidia планирует расширить линейку Ising новыми моделями. Они будут предназначены доля решения других задач, таких как оптимизация квантовых схем и ПО, управление на системном уровне и создание оптимизированных алгоритмов. Две представленные компанией модели уже используются поставщиками услуг в области ИИ, исследовательскими институтами и университетскими лабораториями.

Материалы по теме
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose
За последние десять дней акции Nvidia взлетели в цене на 18 %
За три года расходы Nvidia на гарантийное обслуживание взлетели в 11 раз
ИИ выполняет месяцы работы инженеров всего за ночь: Nvidia рассказала, как ускорила проектирование чипов
Астероид Апофис подлетит рекордно близко к Земле в 2029 году — ниже орбиты многих спутников
Производитель кроссовок Allbirds объявил о переходе в сферу ИИ — и это сработало с первого дня
Теги: nvidia, ии, квантовый компьютер
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Власти Китая планируют запретить поставки в США оборудования для производства солнечных панелей
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности 6 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 5 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.