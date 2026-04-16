Alibaba представила ИИ-модель для генерации 3D-миров

Alibaba представила модель искусственного интеллекта, которую можно использовать для разработки игр и создания видеороликов с имитацией реального мира. Китайский гигант электронной коммерции стремится монетизировать свои решения, а новый проект поможет ему в конкурентной борьбе с Tencent, у которой уже есть аналогичная ИИ-модель.

Источник изображения: alibabagroup.com

Источник изображения: alibabagroup.com

Мировая модель от Alibaba получила название Happy Oyster — она может создавать виртуальные трёхмерные пространства и генерировать интерактивные видео. На практике эта модель окажется полезной в производстве фильмов, прочего видеоконтента и компьютерных игр.

Китайский технологический гигант намеревается в течение пяти лет нарастить годовой доход от облачных технологий и ИИ в пять раз — до $100 млрд. В последние несколько недель Alibaba активно запускает новые модели ИИ и занимается реорганизацией своей структуры, стремясь переориентировать усилия на извлечение прибыли от технологических решений и окупить часть своих инвестиций — за сегодня акции компании подорожали на 5,8 %, опередив рост рынка.

Разработку новой модели вело бизнес-подразделение компании Alibaba Token Hub. Поработать с ней могут пока только участники программы ограниченного раннего доступа. На минувшей неделе Alibaba представила генератор видео HappyHorse, который стал сенсацией в китайской отрасли ИИ — он сразу возглавил мировые рейтинги.

Мировые модели ИИ предназначены для воссоздания реальных физических и пространственных аспектов в виртуальной среде, закладывая основу для 3D-контента. Они также используются для обучения роботов и улучшения функция распознавания окружающей среды в беспилотных транспортных средствах. Есть аналогичные модели, в том числе Tencent Hunyuan3D и Google Genie.

Материалы по теме
Qwen закрывается: Alibaba сосредоточится на переводе ИИ на коммерческие рельсы
Alibaba представила закрытую ИИ-модель Qwen3.6-Plus
Alibaba избавилась от трети сотрудников за прошлый год и сосредоточилась на ИИ
ИИ-агенты в GitHub могут красть учётные данные, выяснили исследователи
Новый ИИ-помощник Adobe может использовать приложения Creative Cloud для выполнения задач
Google выпустила приложение Gemini для macOS
Теги: alibaba, ии, модель
alibaba, ии, модель
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Власти Китая планируют запретить поставки в США оборудования для производства солнечных панелей
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности 6 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 5 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.