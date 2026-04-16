Alibaba представила ИИ-модель для генерации 3D-миров

Alibaba представила модель искусственного интеллекта, которую можно использовать для разработки игр и создания видеороликов с имитацией реального мира. Китайский гигант электронной коммерции стремится монетизировать свои решения, а новый проект поможет ему в конкурентной борьбе с Tencent, у которой уже есть аналогичная ИИ-модель.

Мировая модель от Alibaba получила название Happy Oyster — она может создавать виртуальные трёхмерные пространства и генерировать интерактивные видео. На практике эта модель окажется полезной в производстве фильмов, прочего видеоконтента и компьютерных игр.

Китайский технологический гигант намеревается в течение пяти лет нарастить годовой доход от облачных технологий и ИИ в пять раз — до $100 млрд. В последние несколько недель Alibaba активно запускает новые модели ИИ и занимается реорганизацией своей структуры, стремясь переориентировать усилия на извлечение прибыли от технологических решений и окупить часть своих инвестиций — за сегодня акции компании подорожали на 5,8 %, опередив рост рынка.

Разработку новой модели вело бизнес-подразделение компании Alibaba Token Hub. Поработать с ней могут пока только участники программы ограниченного раннего доступа. На минувшей неделе Alibaba представила генератор видео HappyHorse, который стал сенсацией в китайской отрасли ИИ — он сразу возглавил мировые рейтинги.

Мировые модели ИИ предназначены для воссоздания реальных физических и пространственных аспектов в виртуальной среде, закладывая основу для 3D-контента. Они также используются для обучения роботов и улучшения функция распознавания окружающей среды в беспилотных транспортных средствах. Есть аналогичные модели, в том числе Tencent Hunyuan3D и Google Genie.