Прототип тихого сверхзвукового авиалайнера NASA X-59 впервые полетал по-взрослому — с убранными шасси

Специалисты NASA в рамках миссии Quesst (Quiet Supersonic Technology) продолжают тестировать экспериментальный сверхзвуковой самолёт X-59, предназначенный для полётов на сверхзвуковой скорости над сушей без характерных громовых раскатов. На днях самолёт впервые летал с убранными шасси, что позволило в полной мере оценить аэродинамику этого перспективного воздушного средства.

Шасси убиралось во время полёта 3 апреля 2026 года. По состоянию на 10 апреля X-59 совершил восемь испытательных полётов, постепенно расширяя лётный диапазон как по скорости, так и по высоте подъёма. Шасси впервые убиралось в процессе 90-минутного полёта на высоту до 6000 м со скоростью около 740 км/ч.

Ключевой особенностью проекта X-59 является его особая обтекаемая форма фюзеляжа, которая играет решающую роль в снижении интенсивности звукового удара при преодолении звукового барьера — она отражает его в небо, а не в сторону земли. Полёты с убранным шасси дали инженерам возможность детально изучить работу этого профиля на разных режимах. В теории переход этим самолётом через звуковой барьер будет восприниматься на земле не громче хлопка закрываемой двери автомобиля.

Полученные результаты приближают момент, когда сверхзвуковые пассажирские перелёты станут возможными над населёнными территориями. В ближайшее время NASA планирует продолжить расширение лётного диапазона, а затем намерено провести серию полётов над выбранными городами США для сбора отзывов жителей с помощью опросов. Полученные данные будут переданы регуляторам и помогут установить новые нормы шума для коммерческой сверхзвуковой авиации, открывая новую эру скоростных воздушных перевозок.