Очередное обновление Windows сбило настройки BitLocker — данные в порядке, в отличие от нервов пользователей

После установки последних обновлений Windows 10 и 11, а также Windows Server 2022 и 2025, при загрузке систем может появиться запрос на восстановление BitLocker. Эти обновления сбили настройки функции шифрования — данные не повреждаются, но неподготовленных пользователей такое поведение Windows может обеспокоить.

Очередные проблемы принесло обновление Patch Tuesday за апрель 2026 года. Пакеты KB5083769 и KB5082052 для Windows 11 вносят некоторые существенные изменения, связанные с функциями удалённого рабочего стола. Первоначально Microsoft не сообщала о каких-либо сбоях, связанных с Patch Tuesday, но теперь доложила, что возможны сложности, связанные с функцией шифрования дисков BitLocker. Проблеме подвержены Windows 11, Windows 10 (обновление KB5082200), а также Windows Server 2022 и 2025.

Функция шифрования дисков BitLocker обычно не оказывает заметного влияния на поведение Windows — она завязана на чип безопасности TPM и настройки загрузки. Но после установки очередного проблемного обновления в системе задаётся нерекомендуемая конфигурация групповой политики BitLocker. Зафиксировав эти изменения, Windows для перестраховки начинает при загрузке запрашивать ключ шифрования BitLocker, чтобы убедиться, что не было попытки взлома. К счастью, ввести этот ключ потребуется только один раз.

Проблема проявляется не на всех машинах, а лишь на тех, в которых используются определённые функции — и в первую очередь включено шифрование BitLocker. Чтобы эта проблема не возникла, указывают в Microsoft, рекомендуется перед установкой обновления Patch Tuesday удалить вызывающую сбой конфигурацию групповой политики. Подробный рецепт решения проблемы компания привела на соответствующей странице поддержки.

Теги: microsoft, windows, bitlocker, обновление
