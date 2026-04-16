Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android «Яндекс Карты» научились подсказывать ну...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Яндекс Карты» научились подсказывать нужную остановку общественного транспорта

В сервисе «Яндекс Карты» обновились возможности навигации при передвижении на общественном транспорте — приложение не просто составляет маршрут для движения до точки назначения, указывает точку посадки на общественный транспорт, но и подсказывает, на какой остановке необходимо выйти.

Источник изображений: «Яндекс»

Пользователям «Яндекс Карт» станет проще ориентироваться в незнакомых местах и при поездках с пересадками на метро, автобусах, электричках и речном транспорте. Чтобы добраться до точки назначения, человеку в незнакомом месте приходится сверяться с построенным навигационным приложением маршрутом и следить за остановками, которые он проезжает. Обновлённое приложение «Яндекс Карты» теперь готово помочь и в этом.

Принцип автомобильной навигации начал работать для тех, кто передвигается пешком и на общественном транспорте — приложение определяет его местоположение, сверяет с маршрутом и своевременно предлагает подсказки. Пользователю даже не требуется постоянно смотреть на экран — «Яндекс Карты» отслеживают статус поездки в фоновом режиме и на заблокированном экране.

Указав точку назначения и выбрав подходящий маршрут, достаточно просто нажать кнопку «Поехали». Оптимальный вариант маршрута можно выбрать перед началом движения — все подробности выводятся с самого начала: время прибытия нужного автобуса, платформа прибытия электрички или даже рекомендуемый вагон метро. «Яндекс Карты» обеспечивают стабильную работу даже в условиях слабого сигнала — маршрут остаётся доступным в нижней области экрана; переключаться между его этапами можно вручную.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: яндекс, карты, навигация, общественный транспорт
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
