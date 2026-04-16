«Яндекс Карты» научились подсказывать нужную остановку общественного транспорта

В сервисе «Яндекс Карты» обновились возможности навигации при передвижении на общественном транспорте — приложение не просто составляет маршрут для движения до точки назначения, указывает точку посадки на общественный транспорт, но и подсказывает, на какой остановке необходимо выйти.

Пользователям «Яндекс Карт» станет проще ориентироваться в незнакомых местах и при поездках с пересадками на метро, автобусах, электричках и речном транспорте. Чтобы добраться до точки назначения, человеку в незнакомом месте приходится сверяться с построенным навигационным приложением маршрутом и следить за остановками, которые он проезжает. Обновлённое приложение «Яндекс Карты» теперь готово помочь и в этом.

Принцип автомобильной навигации начал работать для тех, кто передвигается пешком и на общественном транспорте — приложение определяет его местоположение, сверяет с маршрутом и своевременно предлагает подсказки. Пользователю даже не требуется постоянно смотреть на экран — «Яндекс Карты» отслеживают статус поездки в фоновом режиме и на заблокированном экране.

Указав точку назначения и выбрав подходящий маршрут, достаточно просто нажать кнопку «Поехали». Оптимальный вариант маршрута можно выбрать перед началом движения — все подробности выводятся с самого начала: время прибытия нужного автобуса, платформа прибытия электрички или даже рекомендуемый вагон метро. «Яндекс Карты» обеспечивают стабильную работу даже в условиях слабого сигнала — маршрут остаётся доступным в нижней области экрана; переключаться между его этапами можно вручную.