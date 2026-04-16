«Знал, что она никогда нас не бросит»: журналисты показали возвращение Лилит в аддоне Diablo IV: Lord of Hatred, и фанаты в восторге

Несмотря на поражение в концовке Diablo IV, дочь Ненависти и мать демонов Лилит вернётся в грядущем аддоне Lord of Hatred для фэнтезийной экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Портал IGN показал, как обставлено возвращение.

Напомним, в попытке уничтожить человечество Мефисто обрушил силы Преисподней на Санктуарий. Чтобы не позволить злодею утянуть мир в пучины ненависти, игрокам предстоит заручиться помощью старых друзей и неожиданных союзников.

Одним из этих союзников станет Лилит, которая вернулась, чтобы помочь игрокам одолеть Мефисто (её отца). «Без меня победы вам не видать», — предупредила дочь Ненависти после своего поражения в Diablo IV.

Опубликованный IGN в рамках рубрики IGN First заставочный ролик из Diablo IV: Lord of Hatred демонстрирует, как Лилит на своих демонических крыльях подхватывает летящего через бездну главного героя, в котором течёт её кровь.

Соскучившиеся по Лилит фанаты Diablo IV в комментариях остались в восторге от возвращения полюбившегося персонажа. «Я знал, что она никогда нас не бросит!» — убедился brickcity7784.

Разработчики Diablo IV: Lord of Hatred обещают захватывающую сюжетную кампанию, полную схваток с демонами, два класса (паладина и чернокнижника), множество новых механик и глобальные обновления старых, включая эндгейм-контент.

Diablo IV: Lord of Hatred выйдет 28 апреля на PC (Steam, Battle.net), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Стоимость аддона составляет $40 — в комплект стандартного издания входит предыдущее дополнение, Vessel of Hatred.