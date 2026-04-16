AMD выпустит спецверсию Ryzen 7 5800X3D 10 YRS AMD AM4 Anniversary Edition по случаю 10-летия AM4

Компания AMD собирается вернуть на рынок легендарный игровой процессор Ryzen 7 5800X3D под названием 10 YRS AMD AM4 Anniversary Edition. Информацией поделился инсайдер HLX, предоставивший часть промоматериалов на китайском по поводу предстоящего запуска.

Это может быть отличной новостью для владельцев ПК на базе платформы AMD AM4, которые хотели бы обновить свои системы, но не могут (или не хотят) это сделать из-за продолжающегося кризиса на рынке памяти, из-за которого переход на новую платформу AM5 с памятью DDR5 выглядит неоправданно дорогим. Ryzen 7 5800X3D — очень мощный игровой процессор, чья производительность остаётся актуальной и сейчас.

Ryzen 7 5800X3D 10 YRS AMD AM4 Anniversary Edition, как ожидается, поступит в продажу во втором квартале 2026 года. Процессор предложит 8 ядер с поддержкой 16 виртуальных потоков, частоту до 4,5 ГГц, 100 Мбайт кеш-памяти и номинальный TDP 105 Вт. Эти характеристики полностью соответствуют оригинальной модели Ryzen 7 5800X3D (поколение Vermeer), выпущенной в апреле 2022 года. Таким образом, речь идёт не о версии Refresh, а об одном и том же процессоре.

Обычный Ryzen 7 5800X3D практически невозможно найти в продаже и тем более по его изначальной рекомендованной цене. Если на старте продаж он оценивался в $449, то сейчас он очень редко встречается, в основном у западных ретейлеров, например, Newegg, где за него просят от $471 до $510, что выше его РРЦ.

В прошлом месяце компания AMD отметила 10-летие платформы AM4 и пообещала долгую поддержку актуальной платформы AM5.

Для AMD модель Ryzen 7 5800X3D, без сомнения, стала одним из самых успешных процессоров для платформы AM4. Если компания действительно готовит «юбилейную версию» данного чипа, то она возобновит поставки процессоров, которые в значительной степени исчезли из розничной продажи. Означает ли это полноценное возобновление производства или просто запуск новой партии в продажу, пока неясно.