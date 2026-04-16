AMD выпустит спецверсию Ryzen 7 5800X3D 10 YRS AMD AM4 Anniversary Edition по случаю 10-летия AM4

Компания AMD собирается вернуть на рынок легендарный игровой процессор Ryzen 7 5800X3D под названием 10 YRS AMD AM4 Anniversary Edition. Информацией поделился инсайдер HLX, предоставивший часть промоматериалов на китайском по поводу предстоящего запуска.

Источник изображений: VideoCardz / HLX

Это может быть отличной новостью для владельцев ПК на базе платформы AMD AM4, которые хотели бы обновить свои системы, но не могут (или не хотят) это сделать из-за продолжающегося кризиса на рынке памяти, из-за которого переход на новую платформу AM5 с памятью DDR5 выглядит неоправданно дорогим. Ryzen 7 5800X3D — очень мощный игровой процессор, чья производительность остаётся актуальной и сейчас.

Ryzen 7 5800X3D 10 YRS AMD AM4 Anniversary Edition, как ожидается, поступит в продажу во втором квартале 2026 года. Процессор предложит 8 ядер с поддержкой 16 виртуальных потоков, частоту до 4,5 ГГц, 100 Мбайт кеш-памяти и номинальный TDP 105 Вт. Эти характеристики полностью соответствуют оригинальной модели Ryzen 7 5800X3D (поколение Vermeer), выпущенной в апреле 2022 года. Таким образом, речь идёт не о версии Refresh, а об одном и том же процессоре.

Обычный Ryzen 7 5800X3D практически невозможно найти в продаже и тем более по его изначальной рекомендованной цене. Если на старте продаж он оценивался в $449, то сейчас он очень редко встречается, в основном у западных ретейлеров, например, Newegg, где за него просят от $471 до $510, что выше его РРЦ.

В прошлом месяце компания AMD отметила 10-летие платформы AM4 и пообещала долгую поддержку актуальной платформы AM5.

Для AMD модель Ryzen 7 5800X3D, без сомнения, стала одним из самых успешных процессоров для платформы AM4. Если компания действительно готовит «юбилейную версию» данного чипа, то она возобновит поставки процессоров, которые в значительной степени исчезли из розничной продажи. Означает ли это полноценное возобновление производства или просто запуск новой партии в продажу, пока неясно.

Теги: ryzen 5000x3d, процессор, amd, socket am4
