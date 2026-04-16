Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня

Кооперативный пиратский симулятор выживания Windrose вышел в раннем доступе лишь 14 апреля, а разработчикам из узбекистанской студии Kraken Express (в прошлом Windrose Crew) уже есть чем похвастаться.

Напомним, до старта раннего доступа более 1,5 млн пользователей Steam добавили Windrose в свой список желаемого. Игроки встретили проект «очень положительными» отзывами (рейтинг 87 %) и пиковым онлайном в размере почти 98 тыс. человек.

Как стало известно, за первые двое суток с запуска раннего доступа продажи Windrose по всему миру превысили 500 тыс. копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией (прикреплена ниже).

По словам разработчиков Windrose, достижение полумиллиона проданных копий за 48 часов — «очень трогательный и ответственный момент», как и достигнутый накануне упомянутый результат пикового онлайна.

«Всё это стало возможным благодаря вам, с вашей поддержкой и любовью к приключениям. Вы — лучшие. Мы искренне благодарны вам за такую возможность и продолжим усердно работать над развитием игры», — заверили в команде.

Первый и пока последний патч для Windrose (хотфикс 0.10.0.1.6) вышел 14 апреля со стартом раннего доступа. В Kraken Express уже «вовсю работают» над следующей заплаткой — релиз ожидается завтра, 17 апреля.

Стартовая версия Windrose вышла в Steam и EGS (1259 рублей до 21 апреля). На данном этапе игра включает три биома, три корабля, систему развития, морской бой с абордажем, механику строительства, фракции, торговлю и перевод на русский.