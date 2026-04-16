Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое

Спутниковый оператор Starlink, входящий в космическую компанию SpaceX Илона Маска (Elon Musk), продолжает демонстрировать резкий рост числа пользователей и загрузок приложения по всему миру, обратили внимание аналитики исследовательской компании Apptopia. Активы оператора будут немалым подспорьем при выходе компании на биржу.

Число загрузок приложения Starlink и число его ежемесячно активных пользователей (MAU) по итогам I квартала более чем удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост MAU год к году составляет более 100 % уже четыре квартала подряд. В этом году SpaceX намеревается выйти на биржу, и ожидания инвесторов во многом зависят от Starlink — спутниковый оператор рассматривается как основной фактор, определяющий ценовую политику компании, стоимость которой составляет около $1,75 трлн. По итогам минувшего года выручка компании составила $11,4 млрд, гласят оценки экспертов.

Рост абонентской базы обеспечивают как зрелые, так и развивающиеся рынки. Один из самых высоких темпов роста показала Бразилия, которая впятеро увеличила число активных пользователей в месяц по сравнению с предыдущим годом. Только на эту страну пришлись 13 % базы абонентов — годом ранее этот показатель был менее 5 %. В Аргентине рост числа пользователей составил 159 %. Вместе две эти страны представляют более пятой части всех активных абонентов Starlink в мире.

Сильную динамику продемонстрировал и рынок США — крупнейший и наиболее прибыльный в мире. В I квартале число загрузок приложения в стране более чем утроилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло рекордных 1,2 млн. Совокупный рост на развитых и развивающихся рынках указывает на то, что Starlink не выходит из фазы высокой положительной динамики даже после того, как в феврале общее число абонентов превысило 10 млн. Следующим этапом развития SpaceX, допускают инвесторы, станут орбитальные центры обработки данных.