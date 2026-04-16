Сегодня 17 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Starlink продолжает бурный рост: число п...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое

Спутниковый оператор Starlink, входящий в космическую компанию SpaceX Илона Маска (Elon Musk), продолжает демонстрировать резкий рост числа пользователей и загрузок приложения по всему миру, обратили внимание аналитики исследовательской компании Apptopia. Активы оператора будут немалым подспорьем при выходе компании на биржу.

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Источник изображения: Mariia Shalabaieva / unsplash.com

Число загрузок приложения Starlink и число его ежемесячно активных пользователей (MAU) по итогам I квартала более чем удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост MAU год к году составляет более 100 % уже четыре квартала подряд. В этом году SpaceX намеревается выйти на биржу, и ожидания инвесторов во многом зависят от Starlink — спутниковый оператор рассматривается как основной фактор, определяющий ценовую политику компании, стоимость которой составляет около $1,75 трлн. По итогам минувшего года выручка компании составила $11,4 млрд, гласят оценки экспертов.

Источник изображения: reuters.com

Источник изображения: reuters.com

Рост абонентской базы обеспечивают как зрелые, так и развивающиеся рынки. Один из самых высоких темпов роста показала Бразилия, которая впятеро увеличила число активных пользователей в месяц по сравнению с предыдущим годом. Только на эту страну пришлись 13 % базы абонентов — годом ранее этот показатель был менее 5 %. В Аргентине рост числа пользователей составил 159 %. Вместе две эти страны представляют более пятой части всех активных абонентов Starlink в мире.

Источник изображения: reuters.com

Источник изображения: reuters.com

Сильную динамику продемонстрировал и рынок США — крупнейший и наиболее прибыльный в мире. В I квартале число загрузок приложения в стране более чем утроилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло рекордных 1,2 млн. Совокупный рост на развитых и развивающихся рынках указывает на то, что Starlink не выходит из фазы высокой положительной динамики даже после того, как в феврале общее число абонентов превысило 10 млн. Следующим этапом развития SpaceX, допускают инвесторы, станут орбитальные центры обработки данных.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX пожаловалась, что запуски спутников-конкурентов Amazon Leo создали риск столкновения
Спутник Starlink разрушился на орбите, но сохранился его «портрет», сделанный незадолго до столкновения
Starlink опустила часть спутников поближе к Земле ради ускорения интернета
В США появилась третья компания для туристических полётов на МКС — NASA выбрало Voyager
Исторический рубеж: IPv6 впервые занял 50 % подключений к Google
Орбиту МКС подняли на 440 м перед прибытием «Союза МС-29»
Теги: starlink, spacex, спутниковый интернет
starlink, spacex, спутниковый интернет
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аналитики: пользователи ПК всё больше времени и денег тратят на проверенные временем игры, а не горячие новинки
Microsoft устроила бесплатную раздачу ремастера классической ролевой игры Wasteland, но никому об этом не сказала
Илон Маск намерен «со скоростью света» закупать оборудование для выпуска чипов на гигантском заводе Terafab
«Вот это похоже на фильм по видеоигре»: первый полноценный трейлер экранизации Street Fighter произвёл фурор среди фанатов
Metro 2039 отправит бороться с кошмарами наяву в туннелях московского метро — первый трейлер, геймплей и подробности
Ядро Linux лишается поддержки российских процессоров «Байкал-Т1» 3 ч.
Нуарный ретрошутер Mouse: P.I. For Hire стартовал в Steam с рейтингом 94 % 4 ч.
Nvidia выпустила драйвер с поддержкой Pragmata, Neverness to Everness и Windrose 7 ч.
Эпичный финал: для Atomic Heart вышло масштабное сюжетное дополнение «Кровь на Хрустале» 7 ч.
Anthropic представила флагманскую ИИ-модель Opus 4.7 — она стала «самостоятельнее» и лучше в сложных задачах 8 ч.
Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее 8 ч.
Зачем читать классику, если можно в неё играть — Character.AI получил режим «Книги», который превращает чтение в ролевую игру 9 ч.
Windrose подтвердила, что геймеры соскучились по пиратским играм — 500 тысяч проданных копий за два дня 10 ч.
ЕС обязал Google открыть конкурентам доступ к поисковым данным 10 ч.
«Алиса AI» предложит помощь в подготовке к школьным экзаменам 11 ч.
Новая статья: Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков 3 ч.
Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье 4 ч.
Keychron представила геймерские беспроводные мыши G4 и G5 по цене $80 и $110 6 ч.
Эксперты бьют тревогу в связи с неготовностью сетей к ИИ-трафику 6 ч.
Apple похвасталась экологичностью: её продукты на 30 % созданы из переработанных материалов 7 ч.
Honor представила ноутбуки MagicBook 14 и 16 2026 с чипами Intel Panther Lake и автономностью свыше 15 часов 7 ч.
DJI представила блогерскую камеру Osmo Pocket 4 — 1″ сенсор, замедленное видео в 4K и больше 100 Гбайт 9 ч.
Gigabyte представила блоки питания Gaming — до 1000 Вт и защита T-Guard от выгорания 12V-2x6 9 ч.
Starlink продолжает бурный рост: число пользователей увеличилось более чем вдвое 9 ч.
AMD объявила, когда её процессоры получат поддержку памяти LPDDR5X SOCAMM2 9 ч.