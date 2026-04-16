Google с помощью ИИ заблокировала 8,3 млрд рекламных объявлений за 2025 год — на 60 % больше, чем годом ранее

Google сообщила, что в 2025 году заблокировала рекордные 8,3 млрд рекламных объявлений по сравнению с 5,1 млрд годом ранее. При этом пострадало гораздо меньше рекламодателей, чем можно было бы предположить. Компания объяснила это несоответствие растущим использованием ИИ который позволяют обнаруживать нарушающие правила объявления раньше и с большей точностью. Более 99 % таких объявлений были выявлены и заблокированы до первого показа пользователям.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Информация о блокировке незаконных рекламных объявлений опубликована в отчёте Google о безопасности рекламы за 2025 год. Она отражает заметное изменение политики компании в подходе к контролю. На лицо переход от полной блокировки недобросовестных пользователей к блокировке отдельных объявлений в каждом конкретном случае.

Google заявила, что рост числа заблокированных объявлений также отражает растущее использование генеративного ИИ мошенниками для создания обманного контента в больших масштабах, при этом модели Gemini помогают выявлять закономерности в крупных рекламных кампаниях и блокировать их на ранних стадиях.

Этот сдвиг также отражает стремление Google к более глубокой интеграции моделей Gemini в свои основные продукты и инфраструктуру, включая рекламу, где компания все чаще использует ИИ для автоматизации создания кампаний, выявления нарушений правил и реагирования на возникающие угрозы в режиме реального времени.

В США в 2025 году Google удалила более 1,7 миллиарда объявлений и приостановила 3,3 миллиона аккаунтов рекламодателей, причём наиболее распространёнными нарушениями были злоупотребления рекламными сетями, искажение информации и контент сексуального характера.

В Индии, крупнейшем рынке Google по количеству пользователей, было заблокировано 483,7 миллиона рекламных объявлений — почти вдвое больше, чем в предыдущем году, — при этом количество блокировок аккаунтов сократилось с 2,9 миллиона до 1,7 миллиона, причём наиболее распространёнными стали нарушения, связанные с товарными знаками, финансовыми услугами и авторским правом.

Источник изображения: TechCrunch

Источник изображения: TechCrunch

По данным компании, среди заблокированных объявлений и приостановленных аккаунтов 602 миллиона объявлений и 4 миллиона аккаунтов рекламодателей были связаны с мошенничеством. Многоуровневая защита Google, включая проверку рекламодателей, которая требует подтверждения личности перед стартом рекламной кампании, призвана предотвратить создание аккаунтов злоумышленниками.

Генеральный менеджер Google по вопросам конфиденциальности и безопасности рекламы Кират Шарма (Keerat Sharma) сообщил, что компания перешла к более целенаправленному контролю «на гораздо более детальном уровне, на уровне креатива, в отличие от использования гораздо более грубого инструмента, такого как блокировка рекламодателей». По его словам, такой подход помог сократить количество необоснованных блокировок на 80 % по сравнению с прошлым годом.

По словам Шармы, представленные в отчёты данные могут в дальнейшем заметно меняться, поскольку Google внедряет новые средства защиты, а злоумышленники постоянно адаптируются и находят новые лазейки для противоправной деятельности.

Теги: google, злоумышленник, блокировка, блокировка рекламы, незаконнная деятельность, нарушения, искусственный интеллект
google, злоумышленник, блокировка, блокировка рекламы, незаконнная деятельность, нарушения, искусственный интеллект
