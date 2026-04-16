Ракета Blue Origin New Glenn прошла огневые испытания перед первым повторным запуском в воскресенье

Компания Blue Origin провела 16 апреля статические огневые испытания ракеты New Glenn перед её повторным запуском, запланированным на воскресенье. Для New Glenn это будет первый повторный запуск.

Огневые испытания первой ступени ракеты New Glenn на космодроме на мысе Канаверал во Флориде, США, длились 19 секунд. Ракета запустила семь двигателей первой ступени, оставаясь на стартовой площадке. Это испытание подтвердило готовность New Glenn к запланированному на воскресенье, 19 апреля, запуску NG-3 — миссии, в рамках которой будет повторно использована первая ступень ракеты, что станет для неё первым подобным случаем.

Двухступенчатая ракета New Glenn высотой 322 фута (98 метров) на сегодняшний день совершила два запуска. Первый состоялся в ходе испытательного полёта в январе 2025 года, а в ноябре прошлого года она успешно вывела на орбиту Марса два зонда NASA ESCAPADE. В каждом случае использовались совершенно новые ракеты. В рамках миссии ESCAPADE компания Blue Origin посадила первую ступень New Glenn на автономный корабль «Джеклин» в Атлантическом океане. Эту ступень снова планируется запустить в рамках воскресной миссии NG-3.

«В рамках первого ремонта первой ступени мы решили заменить все семь двигателей и протестировать несколько усовершенствований, в том числе систему теплозащиты на одном из сопел двигателя. Мы планируем использовать двигатели, которые использовались в NG-2, в будущих полетах», — сообщил в понедельник, 13 апреля, генеральный директор Blue Origin Дэйв Лимп (Dave Limp), пишет Space.com.

Воскресный запуск, запланированный на 10:45 по Гринвичу (13:45 по Москве), может стать первым из многих повторных запусков этой первой ступени. По словам представителей Blue Origin, каждая первая ступень New Glenn рассчитана как минимум на 25 запусков.

В рамках миссии NG-3 планируется вывести на низкую околоземную орбиту спутник связи Block 2 BlueBird для техасской компании AST SpaceMobile. На сегодняшний день один спутник Block 2 BlueBird уже достиг космоса — в декабре прошлого года на орбиту его вывела индийская ракета LVM3. Это один из самых больших спутников в космосе с антенной площадью 223 квадратных метра. Block 2 BlueBird значительно крупнее своих предшественников, пять из которых достигли низкой околоземной орбиты. Площадь антенн каждого из этих спутников составляет 64,4 квадратных метра.