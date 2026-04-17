ИИ-агент OpenAI Codex получил многие улучшения в новой версии

Написание программного кода стало той очевидной сферой автоматизации, в которой активно применяется генеративный искусственный интеллект. Anthropic исторически смогла продвинуться на этом направлении дальше со своим Claude Code, но навёрстывающая упущенное OpenAI не собирается сдаваться, а потому Codex недавно обзавёлся многими важными обновлениями.

Прежде всего, как поясняет TechCrunch, теперь Codex может работать на ПК в фоновом режиме, самостоятельно запуская любые приложения и осуществляя операции, подразумевающие управление курсором и вводом текста с клавиатуры. Теоретически, пользователь может параллельно запустить нескольких агентов, которые не будут мешать пользователю заниматься своими делами на том же компьютере. Агенту можно поручить разного рода второстепенные задачи, сосредоточившись на главной. По сути, Codex претендует на внимание не только разработчиков ПО, чей труд он может сделать более продуктивным, но и более широкой корпоративной аудитории.

Обозреватели отметили, что многие новые функции Codex напоминают те, что ранее уже появились в Anthropic Claude Code. Внутри самого Codex появился браузер, позволяющий пользователю отдавать команды, транслируемые затем на конкретные веб-приложения. В дальнейшем эту функцию планируется развивать, предоставляя Codex больше контроля не только над веб-приложениями.

В Codex была добавлена функция «памяти», позволяющая обращаться к предыдущим сессиям работы и учитывать специфику работы конкретного пользователя. Появилась и возможность генерации изображений, которая позволит создавать слайды, эскизы и схемы. На уровне плагинов была реализована интеграция со 111 сторонними инструментами типа CodeRabbit и GitLab Issues.

У ИИ-агента Codex появились и функции персонального ассистента, он может просматривать каналы Slack или календарь Google, резюмируя перечень важных задач на каждый день. Кроме того, платить за использование Codex теперь можно по мере использования соответствующего инструмента, для периодических обращений такая схема выгоднее фиксированной абонентской платы.