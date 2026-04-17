Intel наняла руководителя для своего контрактного бизнеса с опытом работы в Samsung

Не секрет, что необходимость оправдывать растущие затраты на освоение новых техпроцессов заставляет Intel активнее привлекать сторонних заказчиков на свои производственные мощности. Специалисты с опытом работы в этой сфере ей тоже требуются, поэтому недавно она переманила из Samsung Electronics Шона Хана (Shawn Han).

Источник изображения: Intel

До недавних пор Хан занимал пост исполнительного вице-президента Samsung Electronics, но со следующего месяца он перейдёт в Intel в подчинение главы контрактного бизнеса Наги Чандрасекарана (Naga Chandrasekaran). На новом месте работы Хан будет руководить услугами Intel по контрактному производству и упаковке чипов. Поскольку Samsung уже давно предлагает свои услуги сторонним разработчикам чипов, опыт Хана может пригодиться Intel.

Напомним, недавно Intel объявила о готовности сотрудничать с Tesla и SpaceX в рамках строительства мегазавода Terafab по выпуску чипов. Если учесть, что у Samsung есть опыт выпуска чипов для Tesla, то Шон Хан на новом месте работы также может быть полезен компаниям Илона Маска (Elon Musk). Как отмечается в пресс-релизе Intel, Шон Хан обладает более чем десятилетним опытом работы в контрактном бизнесе Samsung.

Теги: intel, samsung, samsung electronics, производство микросхем, назначение
